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Por Redacción Red43

Zafra de liebre: el Municipio de Esquel destaca la labor de los centros de acopio locales

Autoridades recorrieron un establecimiento familiar clave para la comercialización de liebre europea. La actividad genera empleo y dinamiza la economía regional en plena temporada.
Por Redacción Red43

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Desde el centro de acopio, De Godos explicó que el punto de trabajo se encuentra en la calle Tamburini al 1000, donde la familia cuenta con un galpón de acopio y una cámara de refrigeración destinada a la conservación del producto.

 

“Estamos realizando el acopio de liebre europea, liebre comercial”, señaló De Godos al describir la actividad principal del establecimiento. Según detalló, el lugar funciona como un centro de recepción y almacenamiento previo al envío del producto hacia su procesamiento.

 

En ese sentido, indicó que en los próximos días se prevé la carga de un termo que será trasladado a Mar del Plata para su faena. Respecto al esquema de comercialización vigente, De Godos informó que actualmente el valor que se maneja es de 5.500 pesos más cuatro balas, en referencia a las condiciones de pago establecidas dentro de la actividad. El acopio se mantiene abierto a la recepción de nuevos proveedores que deseen participar de la zafra.

 

“Estamos abiertos a toda la persona que quiera traer liebre, no hay problema, mientras tenga su permiso de caza”, explicó el referente, aclarando que dicha autorización es otorgada por Fauna a través del frigorífico correspondiente.

 

En cuanto al funcionamiento del establecimiento, De Godos destacó que cuentan con todas las habilitaciones necesarias para operar. “Tenemos habilitaciones municipales, SENASA y también se recomienda que los proveedores estén inscriptos como legítimos usuarios por el otorgamiento de balas”, precisó.

 

Finalmente, De Godos se refirió al trabajo conjunto con las autoridades locales y provinciales, expresando conformidad con el acompañamiento recibido. “Estamos conformes con el acompañamiento de toda la provincia y ni hablar de la municipalidad de Esquel, muy agradecidos con todo”, concluyó.

 

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