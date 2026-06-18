El Barrio 28 de Junio relanza el "Cross Pioneros"

Tras varios años de pausa, la Junta Vecinal del barrio 28 de Junio recupera una competencia clásica para el calendario deportivo local. Gastón Escobar, referente de la organización, anunció que el evento se desarrollará el 17 de agosto y contará con una distancia principal de 21 kilómetros, además de categorías de menor extensión para integrar a distintos niveles de atletas.





La logística del evento es compleja, por lo cual la comisión vecinal cuenta con el respaldo técnico de Pablo Nahuelquir, organizador de "Desafío Capri", para garantizar un evento a la altura de las expectativas de los corredores. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del formulario disponible en las redes sociales de la junta vecinal. El costo es de 30.000 pesos e incluye seguro y una remera oficial para los primeros 100 inscriptos, la cual fue financiada por Chubut Deportes.





En cuanto al trazado, la competencia saldrá desde la sede de la vecinal, recorrerá el Cerro La Cruz, bajará por Valle Chico y finalizará en el Club Independiente. Escobar destacó que el evento es el resultado de un trabajo planificado desde la comisión y agradeció especialmente el acompañamiento de Chubut Deportes, el Municipio de Esquel y el trabajo de Milton Reyes para motorizar la jornada.





Con esta iniciativa, el barrio 28 de Junio busca fomentar el deporte y la participación comunitaria, invitando a todos los interesados a sumarse a esta carrera que promete ser uno de los hitos del segundo semestre.



