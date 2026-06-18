El Barrio 28 de Junio se prepara para celebrar sus 45 años con una gran agenda

Gastón Escobar, presidente de la Junta Vecinal, extendió una invitación abierta a toda la comunidad de Esquel para sumarse a los festejos por el 45° aniversario del barrio. El cronograma comienza este domingo, coincidiendo con el Día del Padre, con un Mate Bingo que se realizará a partir de las 15:00 en la Escuela 791 (sector Chanico Navarro). Según explicó Escobar, lo recaudado en este evento será destinado a solventar las actividades programadas para celebrar este nuevo año de vida institucional.

Agenda de festejos

La celebración continuará con propuestas diversas para toda la familia:

- Sábado 27 de junio: Se llevará a cabo una feria americana en la Escuela 159, abierta al público general, con la participación de grupos de danza y números artísticos durante la tarde.

- Domingo 28 de junio: El barrio celebrará su día acompañando a la vecina Mónica "Cachi" Rojas en los festejos tradicionales que se realizarán también en la Escuela 159.

- 11 y 12 de julio: El cierre de las celebraciones se trasladará al Club Independiente durante dos jornadas completas. El evento contará con alrededor de 50 feriantes, foodtrucks y una grilla artística que se extenderá desde la tarde hasta la noche.

Los interesados en participar como feriantes podrán inscribirse a partir de la próxima semana a través de los formularios que publicará la Junta Vecinal en sus redes sociales. Para consultas, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 2945-583518.

Balance de gestión y demandas vecinales

Escobar, quien asumió la presidencia de la junta hace ocho meses tras años de labor en la comisión, realizó un balance positivo de la gestión actual. "Revisando el programa y las propuestas que asumimos ante los vecinos, tenemos casi el 70% de las cosas realizadas o en proceso", afirmó.

El dirigente señaló que el 30% restante corresponde a obras de infraestructura que dependen de gestiones ante el municipio, como la construcción de un playón, la recuperación de una plaza y el adoquinado de calles. "Seguimos motorizando estas gestiones, que son las que quieren los vecinos", destacó, recordando logros recientes como la instalación de la nueva garita de transporte urbano, una demanda pendiente desde 2022. Escobar concluyó asegurando que el aniversario del barrio será una oportunidad clave para "poner en agenda" las necesidades pendientes y renovar el compromiso con la comunidad.