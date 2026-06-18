La Liga Independiente tendrá su propia cancha de césped sintético

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, reafirmó su compromiso con la Liga Independiente destacando el trabajo conjunto que se mantiene durante todo el año. En este marco, anunció con entusiasmo la llegada de la tercera edición de la Copa Esquel, que comenzará el próximo primero de julio y contará con la participación récord de 32 equipos.

Taccetta hizo hincapié en el crecimiento que ha tenido este torneo, logrando instalarse como un espacio de referencia para el deporte local. "Es un lugar donde se puede reunir la familia, compartir y disfrutar del fútbol de nuestra ciudad", expresó el mandatario.

Una novedad importante para esta edición es el apoyo institucional del Banco del Chubut, entidad a la que Taccetta agradeció públicamente por convertirse en el primer auspiciante oficial de la Copa.

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el anuncio sobre el futuro de la infraestructura de la Liga. El próximo 8 de julio se realizará la apertura de sobres para la licitación destinada a la compra de césped sintético para las instalaciones de la Liga.

"Es algo histórico para nuestra ciudad y para la Liga también", afirmó el intendente, subrayando que este avance permitirá a la institución contar con instalaciones de primer nivel, equiparables a las de otros clubes y ligas locales. Taccetta recordó que este proyecto representa un compromiso asumido desde el inicio de su gestión e incluso desde sus funciones anteriores como secretario.

El jefe comunal concluyó su mensaje con un agradecimiento especial a Gladys y Sandra por su acompañamiento constante en la organización de estos eventos, reafirmando que el acompañamiento al deporte local seguirá siendo un pilar fundamental de su administración.



