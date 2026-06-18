Taccetta analizó el vínculo entre el Municipio y la Cooperativa 16 de Octubre

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, analizó la reciente declaración aprobada por el Concejo Deliberante, mediante la cual el cuerpo legislativo solicita información a la Cooperativa 16 de Octubre sobre determinadas contrataciones. Al respecto, el mandatario realizó una distinción técnica necesaria, aclarando que se trata de una declaración de carácter comunicativo y no de una ordenanza que imponga una acción directa al Ejecutivo.

Taccetta, quien participa activamente en el Consejo de Administración de la Cooperativa en representación del municipio, destacó la fluidez del diálogo que mantiene con la institución. Según explicó, este vínculo permite un intercambio constante de información donde los consejeros, junto a los equipos técnicos y contables, responden a las inquietudes planteadas. "Existe un trabajo en conjunto que hace mucho tiempo no se veía", subrayó el intendente, poniendo en valor el acompañamiento recíproco entre ambas entidades.

Como ejemplos concretos de esta articulación, el jefe comunal mencionó el avance en obras estratégicas como la cloaca máxima, cuya adjudicación es inminente, y las obras de infraestructura eléctrica y de agua en Valle Chico, que tras 12 años de espera hoy son una realidad. Asimismo, adelantó que el municipio evalúa la adquisición de cuatro hectáreas linderas a dicho sector para sumar 84 nuevos lotes sociales, un proyecto que también se analiza en coordinación con la Cooperativa.

En relación con la controversia por contrataciones de la entidad prestadora de servicios —motivo del pedido de informes legislativo tras la queja de una empresa privada—, Taccetta mantuvo una postura abierta al control institucional. Si bien aclaró que desconoce los detalles técnicos y las modalidades de contratación de las inversiones que realiza la Cooperativa, celebró la apuesta de la institución por el crecimiento y las energías limpias. Finalmente, el intendente sostuvo que "es perfecto que el Concejo Deliberante haga las preguntas pertinentes si lo considera necesario", reafirmando que el camino de la transparencia y la gestión compartida es la vía para el desarrollo de la ciudad.