Reels para mi ciudad: convocan a estudiantes a crear videos sobre vínculos saludables

El programa municipal "Reels para mi ciudad" busca que los estudiantes del penúltimo año de la secundaria aborden la prevención de las violencias y el cuidado en las relaciones a través de formatos actuales como TikTok o videos cortos. La convocatoria, abierta originalmente hasta el 31 de julio, analiza una prórroga debido al pedido de las propias comunidades educativas durante las recorridas que realizan las áreas del municipio.

Sol Rshaid, integrante de la Dirección de Género y Diversidad, explicó los ejes centrales de la iniciativa que este año pone el foco en los vínculos afectivos. "La idea es trabajar sobre la prevención de las violencias entre los vínculos de los adolescentes. Este programa busca que a través de esta herramienta, que son los videos cortos, en las escuelas puedan trabajar estas temáticas, que pueden ser desde el tema del control, los celos, los vínculos sexoafectivos, cómo se desenvuelven y muchas veces cómo terminan en situaciones de violencia", detalló.

La funcionaria remarcó que la propuesta también incluye de forma amplia "el cuidado de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual". Para participar, los cursos deben inscribirse en el enlace disponible en las redes de la Subsecretaría de Cultura o comunicarse al teléfono de la Dirección de Género (2945 583037) para solicitar asesoramiento, con el incentivo de un buzo de egresados como premio para el curso ganador. El requisito es contar con el acompañamiento de una persona adulta, preferentemente referentes de Educación Sexual Integral (ESI), personal de orientación o familias.

Rshaid señaló la necesidad de intervenir ante las demandas que observan en los establecimientos de la ciudad, donde muchas veces faltan espacios o recursos humanos para la contención. "Son temáticas que están sucediendo y que cada vez tienen menos herramientas para trabajarlas porque hay muchos emergentes en las escuelas, hay cada vez menos también referentes ESI o materiales con los cuales trabajar", advirtió.

Frente a este panorama, las áreas municipales se pusieron a disposición para dictar talleres y colaborar con el contenido de las producciones. "El emergente está, las situaciones suceden, pero necesitan también mucho trabajo interinstitucional. Esta es una forma de ponernos a disposición desde el municipio para trabajar en conjunto estas temáticas porque sabemos que muchas veces todo lo que sucede en las escuelas desborda a los docentes y al personal", concluyó.

EBW