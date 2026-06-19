Cuotas alimentarias: “hay un altísimo incumplimiento”

Sol Rshaid, directora de la Dirección de Género y Diversidad de Esquel, invita esta tarde a una jornada informativa y de asesoría para cumplir con los pasos en el reclamo de las cuotas alimentarias.



Hoy viernes a las 15 horas en el Centro Cultural Melipal, la charla está a cargo del Ministerio de la Defensa Pública de Esquel en el marco de la campaña “Cumplir es Cuidar”: “La cuota alimentaria es este monto de dinero que no es solo que cubre los alimentos, sino que cubre todas las necesidades de las niñeces. Estamos hablando de vivienda, de educación, de salud, de vestimenta, de ocio”.



En Esquel y la zona “amentablemente, nos encontramos con un altísimo incumplimiento. Generalmente, esto sucede por parte de los progenitores padres hacia las madres, teniéndose que hacer cargo ellas de todos los gastos, estando muchas veces en una situación de desventaja. Con lo cual, las deja a ellas y a sus hijos, hijas, en una situación muy vulnerable”.



Hablar e informarse: “nos parecía muy importante, desde la Mesa de Interpoderes, poder poner en agenda este tema. La crisis económica se acrecienta. Entonces, son aún más altos los incumplimientos, son más bajas, a veces, las cuotas alimentarias. Y eso complejiza mucho la vida de niños y niñas”.



En la jornada, la Defensoría van a poner a disposición “la información respecto a cómo reclamar, quién puede reclamar, qué pasa cuando no se cumple. También sobre el Registro de Alimentantes Morosos, cómo se llega a ese registro. Porque ese registro también es una herramienta muy importante a nivel provincial, que, si vos estás en ese registro, por ejemplo, no podes ser docente, no podes ascender a cargos públicos, hay un montón de situaciones en las que no podes participar”.



Buscan endurecer las penas al incumplimiento: “Y también estamos trabajando en una ordenanza en ese sentido, para que quienes estén inscritos en ese registro, tampoco puedan participar de actividades culturales y deportivas, como esto está replicado a nivel nacional”.



Otra responsabilidad que recae en las madres: “está siempre a cargo de la mujer, tener que hacer todo el seguimiento del trámite, que efectivamente haya una sentencia o un avenimiento de, se fija tal cuota y demás. Lo que sucede muchas veces es que los progenitores no tienen un trabajo formal, entonces es muy difícil como poder encontrar la manera de, efectivamente, que ellos cumplan”.



Los espacios de asesoría e información son una propuesta a revertir esto: “yo creo que es una mezcla de falta de información, sobre todo falta de tiempo, y de que está siempre sobre las espaldas de las madres todas las responsabilidades, incluso cuando esto está atravesado por situaciones de violencia. También se ejerce muchísima violencia en este control, que puede ser, te pago la cuota, pero entonces vení a verme, y también hay muchas mujeres que deciden, para poder cortar todo el contacto y la manipulación que se ejerce a través de este dinero, ni siquiera reclamar”.

