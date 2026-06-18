Esquel lanza un nuevo plan de regularización de deudas con importantes beneficios

El municipio de Esquel ha puesto en marcha un nuevo régimen especial de regularización de deudas, diseñado para facilitar que vecinos y comerciantes puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias. El intendente Matías Taccetta confirmó que el sistema ya se encuentra operativo, ofreciendo esquemas de pago flexibles y quitas significativas sobre los intereses acumulados.

El plan se destaca por ofrecer un descuento del 60% sobre los intereses para aquellos contribuyentes que opten por el pago al contado. Para quienes necesiten financiar su deuda, existen opciones de pago en cuotas que van desde los 12 hasta los 24 meses, con una escala de quita de intereses que varía proporcionalmente según la cantidad de cuotas seleccionadas.

Una de las características diferenciales de este beneficio es la implementación de un período de gracia destinado a aliviar la carga financiera inmediata de los contribuyentes. Aquellos que deseen adherirse deberán abonar un anticipo del 10% del total de la deuda, lo que les permitirá postergar el inicio del pago de las cuotas hasta el mes de septiembre.

Los interesados podrán realizar las gestiones correspondientes hasta el próximo 31 de julio. El intendente destacó que el área de Sistemas ha trabajado intensamente en la carga y adecuación del sistema informático, garantizando que tanto vecinos como comerciantes tengan acceso inmediato a esta herramienta de regularización fiscal. Desde el municipio se invita a todos los interesados a consultar por los canales oficiales y aprovechar estas condiciones especiales para normalizar su situación tributaria.

