Sebastián Rivera Argüello lleva la voz de la Comarca a un nuevo encuentro folclórico en Esquel

Hablar con Sebastián Rivera Argüello es hablar de Patagonia. El cantautor y músico folclórico, nacido en Santa Cruz y radicado desde hace cuatro años en Río Negro, construyó una propuesta artística que busca reflejar paisajes, costumbres, pueblos y memorias que forman parte de la identidad del sur argentino.

El próximo 20 de junio volverá a presentarse en Esquel, ciudad donde ya compartió escenarios en otras oportunidades y a la que regresará acompañado por músicos y bailarines para participar de un encuentro folclórico que reunirá distintas expresiones de la música popular.

Música que nace del territorio

Sebastián define su obra como una búsqueda permanente por contar la Patagonia a través de las canciones. En sus composiciones aparecen los pueblos originarios, la vida en la estepa, los pequeños parajes y las historias familiares que atraviesan generaciones.

Además de interpretar obras propias, también mantiene vivo el legado de referentes como Hugo Giménez Agüero, Rubén Patagonia y Abelardo Epuyén, artistas que marcaron el desarrollo del cancionero patagónico.

"Tratamos de profundizar un poco más en nuestra música y también acercarla a nuevas generaciones", explicó el músico durante una entrevista realizada en El Bolsón.

Dueños del viento y el mensaje de la Patagonia

Entre sus composiciones sobresale "Dueños del viento", una canción que resume buena parte de su mirada artística. La obra habla de los habitantes de la Patagonia, de la relación con el paisaje y del vínculo cotidiano con elementos tan característicos como el viento.

Para Sebastián, el rol del cantautor patagónico va más allá de la música. Considera que cada canción debe transmitir las historias de pueblos muchas veces alejados de los grandes centros urbanos.

En sus relatos aparecen localidades como Paso del Sapo, Aldea Apeleg, Ñorquinco y tantos otros lugares donde, según sostiene, se conserva una riqueza cultural enorme que merece ser contada.

La emoción de compartir escenario con el Chaqueño Palavecino

Dentro de su trayectoria, uno de los momentos que recuerda con especial cariño fue la posibilidad de compartir escenario con el Chaqueño Palavecino.

El artista valoró la generosidad y predisposición del reconocido músico salteño, experiencia que considera una motivación para seguir creciendo dentro del folclore argentino. "Son momentos que impulsan a seguir adelante, incluso cuando aparecen dificultades propias de la actividad artística", señaló.

Canciones que nacen de la memoria familiar

Actualmente trabaja en nuevas composiciones inspiradas en su infancia en Santa Cruz. Una de ellas recupera recuerdos vinculados al antiguo ferrocarril que unía la estepa santacruceña con Puerto Deseado y a las vivencias familiares en el campo.

En esas letras aparecen escenas simples pero profundamente arraigadas en la memoria patagónica, como la cascarilla con leche, las tortas al horno y las costumbres transmitidas de generación en generación.

Para el músico, esas experiencias cotidianas también forman parte del patrimonio cultural que merece ser preservado a través de la canción.

El próximo 20 de junio, Sebastián Rivera Argüelles volverá a encontrarse con el público de Esquel para compartir ese repertorio construido entre recuerdos, paisajes y relatos del sur. Un repertorio que busca mantener viva la voz de la Patagonia y de quienes la habitan.

Peña folclórica con música, danza y gastronomía en Esquel

La presentación de Sebastián Rivera Argüello formará parte de la segunda edición especial por el Día de la Bandera de "La Verdisquera", una peña folclórica que se realizará el próximo 20 de junio a las 22 horas en Ver Disco Club de Esquel.

Participarán artistas de distintos puntos de la Patagonia y del folclore regional. Además de Rivera Argüello, el escenario contará con la participación de Tres Voces y Eduardo Parada, mientras que el Ballet Piuqué llevará la danza tradicional a una noche pensada para celebrar la música popular argentina.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 10 mil pesos y pueden conseguirse en Mucha Ropa, ubicado en San Martín 980, o a través de los organizadores del evento.

O.P.