De Kansas a Las Vegas: la escala mundialista de los hinchas argentinos

Entre góndolas, techos pintados que imitan el cielo y hoteles que recrean ciudades enteras, los hinchas argentinos también dicen presente en Las Vegas. En el marco de la cobertura del Mundial 2026, Red43 recorrió algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad y dialogó con fanáticos que siguen a la Selección argentina por distintas sedes de Estados Unidos.

Dentro del Hotel Venetian, dos argentinos que vienen de acompañar al equipo en Kansas contaron cómo viven esta experiencia mundialista. Uno de ellos reside en Miami desde hace cuatro años, mientras que su compañero llegó desde Corrientes para sumarse al recorrido detrás de la Albiceleste.

"Estamos siguiendo a la Argentina los primeros dos partidos. Ahora venimos un ratito a Las Vegas. Este hotel es una locura, recién estaba pasando una góndola por ahí y estamos descansando un poco, tomando un trago", relató uno de ellos.

Tras el paso por Kansas, ambos continuarán viaje hacia Dallas para el próximo encuentro. "Estamos unos días acá, vamos a disfrutar un poco de la noche de Las Vegas también y después nos vamos para Dallas", señalaron.

La elección de la ciudad tuvo una explicación sencilla: aprovechar los días libres entre un partido y otro. "Había unos días en el medio entre partido y partido y particularmente yo quería conocer la esfera de Las Vegas y los hoteles, que son maravillosos. No te los podés perder si venís acá, es una parada que hay que hacer sí o sí", aseguró.

Antes de despedirse, dejaron un mensaje para quienes los esperan en casa. "Los extrañamos mucho y que nos esperen, que allá vamos... y con la copa".

Más adelante, la recorrida permitió encontrar a otro grupo de argentinos que aprovechaba la jornada para hacer algunas compras. Son dos amigos que se conocen desde la infancia y que llevaban años soñando con este viaje.

"Somos amigos de hace 30 años. Ya venimos proyectando este viaje hace mil años, así que estamos muy felices por todo", contaron.

También estuvieron presentes en Kansas y destacaron el clima que se vivió alrededor de la Selección. "Argentina una locura, muchas fiestas, muchos argentinos", resumieron, recordando además los tradicionales banderazos que acompañaron al equipo en la previa de los partidos.

Con la mira puesta en Dallas, la ilusión sigue intacta. "Esperemos que esté bien el 10, con la lámpara ahí lista para frotar, y que nos pueda salvar, porque la verdad que el otro partido nos salvó el enano", bromearon en referencia a Lionel Messi.

Mientras el Mundial avanza y miles de argentinos recorren Estados Unidos detrás de la Selección, Las Vegas aparece como una escala ideal para recargar energías antes de volver a las tribunas y seguir alentando en busca de un nuevo sueño mundialista.

R.G