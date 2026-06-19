Arrojó una bomba molotov a una casa reclamando a una mujer: “Ya estuve en cana y no me importa volver”

Por pedido de la Fiscalía de Trelew, la jueza de garantías Ivana González resolvió que Alejandro Borello siga detenido con prisión preventiva por el plazo de tres meses por el delito de incendio, sospechado de haber arrojado una botella con combustible hacia el interior de una casa en donde se encontraban dos hombres, uno de los cuales sufrió quemaduras en su cara a la vez que la casa resultó con importantes daños en su estructura y mobiliario.

La situación de amenaza con prender fuego la casa y la ausencia de temor a estar nuevamente detenido, Borello lo expresó ante los policías que habían concurrido a una vivienda de la calle 25 de Mayo al 1700 en medio de una reyerta entre sus ocupantes y la exigencia del imputado que, al llegar, reclamaba por la presencia de una mujer que se hallaba en el interior y que se negaba a salir.

La Policía intentó calmar a Borello que, en medio del forcejeo con los efectivos, pidió por la presencia de la mujer expresando que “si no me la devuelven les prendo fuego la casa, ya estuve en cana y no me importa volver”.

El incidente se produjo casi a las 23 horas del pasado día 13 en la casa a la que había concurrido la Policía y en cuyo interior se encontraba la mujer y dos hombres, presuntamente en estado de ebriedad, según la descripción de algunos efectivos en el expediente.

Borello se alejó del lugar y luego, cuando aún no había transcurrido una hora, regreso con una botella con combustible en su interior, la arrojó hacia el interior y provocó un incendio de importantes dimensiones, destruyendo varios muebles, una habitación. Además, puso en riesgo la estructura del inmueble, no obstante, la tarea de los Bomberos Voluntario fue vital para evitar daños mayores.

La Policía salió en búsqueda de Borello y lo encontró a una cuadra, oculto debajo de una camioneta. Esta intención de evadir la acción de la Policía, sumado a la gravedad del hecho que produjo, sus antecedentes de condenas de efectivo cumplimiento y que se hallaba sujeto a cumplir pautas de conducta por otro delito que ya se encuentra en la etapa final del proceso, hizo que la jueza de garantías Ivana González disponga su prisión preventiva.

El pedido de prisión preventiva lo había realizado el funcionario de fiscalía Gustavo García Antón. A los argumentos de la jueza González, le sumó el riesgo de fuga en caso de seguir este proceso en libertad. Ya que le podría caber una pena de mínimo de tres años de prisión efectiva, de ser hallado culpable del incendio y por su carácter procesal de reincidente. Por parte de la Fiscalía de Trelew la investigación está a cargo de la fiscal general Griselda Encina.

El defensor Andrés Espíndola cuestionó algunas de las actuaciones que constan en la investigación, y pidió que Borello recupere la libertad ofreciendo que concurra diariamente a presentarse en la Oficina Judicial de Trelew.

Fuente: MPF