El amor no es más fuerte: estafó a los abuelos de su novio en más de 2 millones de pesos

La Fiscalía formuló cargos contra Celeste Fernanda Soto Assin (35) imputada como presunta autora del delito de estafa. Según consta en la denuncia, los hechos ocurrieron entre los meses de octubre y noviembre de 2025.

El modo de obrar de la imputada comenzó por ganarse la confianza de dos víctimas, que pertenecían a su familia política (abuelos de su pareja). El segundo paso de la sospechosa fue crear en su celular personal un servicio digital (home banking) del Banco Nación, utilizando los datos personales y biométricos de los damnificados.

Luego, solicitó un préstamo a nombre de la víctima y se transfirió más de 2 millones de pesos a su billetera virtual. Asimismo, los investigadores pudieron acreditar que la procesada utilizó ese dinero para el pago de servicios de telefonía y diversas compras.

Como consecuencia del engaño, la entidad bancaria informó a la denunciante que le debitarían 48 cuotas del préstamo que fue otorgado en su nombre. En este contexto, el segundo hecho presentado ante el juez Ariel Quiroga tuvo como damnificado al abuelo del novio de la procesada.

En esa ocasión, Celeste Soto, también solicitó un préstamo al Banco de la Nación Argentina y el denunciante sufrió un perjuicio económico de 640.000 pesos.

En este marco, la defensora particular de la denunciada propuso abordar el caso mediante una propuesta de salida alternativa del conflicto. En este sentido, indicó que su asistida está en condiciones efectuar una reparación económica, en un solo pago, a favor de los damnificados.

Finalmente, el magistrado resolvió hacer lugar al pedido de formalización de la investigación preparatoria de juicio, en orden a los hechos y la calificación legal presentada por la fiscalía. También otorgó un plazo de seis meses para que la fiscalía concluya la investigación.