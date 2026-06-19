Buenos Aires será sede del Primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Judicial

Durante las jornadas del 25 y 26 de junio de 2026, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires albergará el Primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Judicial. El encuentro está diseñado como un espacio de formación e intercambio para quienes trabajan, investigan o estudian los procesos comunicacionales dentro del ámbito jurídico y judicial.

Por primera vez, profesionales del sector de toda Iberoamérica se reunirán con el objetivo de compartir saberes y experiencias, además de debatir en torno a los desafíos centrales que plantea el vínculo entre la administración de justicia y la ciudadanía. El evento es organizado por la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial (JusCom) y tendrá lugar en el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, ubicado en Avenida Corrientes 1441.

Los ejes temáticos principales que se abordarán durante los dos días de trabajo incluyen la comunicación judicial clara, la comunicación digital, las redes sociales y la inteligencia artificial en contextos jurídicos. También se tratarán la gestión de crisis, los juicios paralelos y el storytelling, los vínculos entre el periodismo, la abogacía y la función judicial, y la comunicación judicial frente a la vulnerabilidad.

El acto de apertura institucional se concretará el jueves 25 de junio a las 8.30 horas. La presentación formal estará encabezada por el presidente de JusCom, Kevin Lehmann, junto a la presidenta del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, Alejandra García. Del inicio también participarán el secretario de Relaciones Institucionales de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), Santiago Otamendi, y la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, Marcela Ruiz.

La participación en las actividades del congreso se podrá realizar tanto de forma presencial como bajo la modalidad remota. Para tramitar la solicitud de inscripción, las personas interesadas deberán completar un formulario digital y, posteriormente, remitir el correspondiente comprobante de pago por correo electrónico a la casilla congreso@juscom.org.

EBW