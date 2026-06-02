Lanzan una propuesta de mini atletismo para chicos en el barrio Los Sauces

Este martes comenzará una nueva propuesta deportiva y recreativa para niños en el barrio Los Sauces. Se trata de una actividad de mini atletismo que estará a cargo de Adriana Kohler y se desarrollará en el playón recientemente inaugurado del sector.

Kohler comentó: "Hoy martes doy inicio a una actividad de mini atletismo que voy a desarrollar acá en el barrio Los Sauces, en el playón nuevo inaugurado, así que bueno, con muchas expectativas".

La actividad comenzará a las 18:00 horas y está abierta a niños desde los 5 años de edad. Según explicó la organizadora, ya hay algunos participantes anotados. "Sumé unos seis más o menos. El grupo lo dividí en dos edades, pero hoy creo que vamos a arrancar todos juntos hasta que todos vayan conociendo las actividades", indicó.

Además, invitó a las familias interesadas a acercarse e inscribirse. "La actividad arranca a las seis de la tarde. Están todos invitados para que se inscriban, sobre todo porque vamos a contar con un seguro, entonces eso también es importante", señaló.

En una primera etapa, todas las actividades se realizarán dentro del playón. "Por el momento solamente en este espacio, así que acá vamos a llevar adelante todo lo que va a ser la actividad del mini atletismo, que es un deporte re lindo", destacó.

Kohler explicó que la propuesta tendrá un fuerte componente comunitario. "Es una actividad a voluntad, la idea es que puedan colaborar con un alimento no perecedero una vez a la semana. Esto va a ayudar a que el comedor pueda seguir también con todo lo que es su proyecto", expresó.

Si bien el playón fue inaugurado recientemente, Kohler señaló que todavía quedan algunas obras por completar. "Todavía hay proyectos de terminar de cerrarlo, del alumbrado también", explicó. Mientras tanto, vecinos del barrio colaborarán para delimitar el espacio de trabajo y la organizadora busca alternativas para mejorar la iluminación: "Estoy buscando un reflector y un alargue pensando en que puedo utilizar la luz de la sede como para alumbrar".

Finalmente, invitó a la comunidad a sumarse a la actividad y a darle vida al nuevo playón. "A partir de los cinco años en adelante, así que los espero, también para que le demos uso a este gran playón que inauguraron acá", concluyó.

Las personas interesadas en obtener más información o inscribirse pueden comunicarse al teléfono 2945-548270.

R.G