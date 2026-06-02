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02 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Esta tarde, los Bomberos de Trevelin celebran su 50° aniversario

A las 19 horas en el Gimnasio "Eduardo Bjerring" del Polideportivo Municipal Evita, el acto contará con la participación de autoridades, instituciones, integrantes activos, cuerpos de reserva, familiares y vecinos.
Por Redacción Red43

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La Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin invita a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día Nacional del Bombero Voluntario y el 50° aniversario de la institución.

 

La fecha guarda un profundo significado para quienes han dedicado su tiempo, esfuerzo y vocación de servicio al cuidado de la comunidad.

 

La ceremonia se llevará a cabo este martes 2 de junio, a las 19:00 horas, en el Gimnasio "Eduardo Bjerring" del Polideportivo Municipal Evita, y contará con la participación de autoridades, instituciones, integrantes activos, cuerpos de reserva, familiares y vecinos.

 

Dicho acto será una ocasión especial para reconocer cinco décadas de historia, crecimiento y compromiso de una institución que forma parte de la identidad de Trevelin, homenajeando a quienes contribuyeron a construir este camino y a quienes hoy continúan sosteniendo la labor bomberil con dedicación y profesionalismo.

 

Desde la Comisión Directiva y la Jefatura del Cuerpo Activo se extiende la invitación a toda la comunidad para acompañar este importante acontecimiento y compartir una noche de reconocimiento y celebración.

 

SL

 

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