Esta tarde, los Bomberos de Trevelin celebran su 50° aniversario

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin invita a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día Nacional del Bombero Voluntario y el 50° aniversario de la institución.

La fecha guarda un profundo significado para quienes han dedicado su tiempo, esfuerzo y vocación de servicio al cuidado de la comunidad.

La ceremonia se llevará a cabo este martes 2 de junio, a las 19:00 horas, en el Gimnasio "Eduardo Bjerring" del Polideportivo Municipal Evita, y contará con la participación de autoridades, instituciones, integrantes activos, cuerpos de reserva, familiares y vecinos.

Dicho acto será una ocasión especial para reconocer cinco décadas de historia, crecimiento y compromiso de una institución que forma parte de la identidad de Trevelin, homenajeando a quienes contribuyeron a construir este camino y a quienes hoy continúan sosteniendo la labor bomberil con dedicación y profesionalismo.

Desde la Comisión Directiva y la Jefatura del Cuerpo Activo se extiende la invitación a toda la comunidad para acompañar este importante acontecimiento y compartir una noche de reconocimiento y celebración.

SL