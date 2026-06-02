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02 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Sonó la sirena, pero no se alarmen: es el Día del Bombero Voluntario

El acto recuerda a los bomberos caídos durante toda nuestra historia, dentro de las actividades por el 41° aniversario de la sede local.
Por Redacción Red43

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Los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Esquel realizaron esta mañana su tradicional acto conmemorando un nuevo año de actividad.

 

Con el encendido de las nuevas sirenas que adquirieron recientemente, y que se encuentran probando su alcance sonoro, esta vez no sonó por una emergencia de servicio a la comunidad, sino para celebrar y visibilizar el trabajo y la atención constante que hace el equipo, atento al bienestar de nuestra localidad.

 

https://www.red43.com.ar/nota/2026-6-1-13-54-20-el-cuartel-de-bomberos-de-esquel-celebra-41-anos-de-servicio-a-la-comunidad

 

El jefe del Cuerpo Activo, David Viaytes, había anticipado en RED43 la invitación, y los detalles del escuadrón actual: "Actualmente, el establecimiento cuenta con 48 integrantes en actividad y mantiene una activa política de capacitación para sumar personal. Viaytes detalló que "este cuartel cuenta con 48 bomberos en este momento activos, también tenemos en formación 10 personas, 10 aspirantes que están cruzando el curso de bombero nivel 1".

 

Reunidos esta mañana, la sirena suena simbólicamente como un gesto "en conmemoración a los bomberos caídos durante toda nuestra historia, se hace una formación y después el acto oficial nuestro va a ser el día 13 de junio, que va a ser acá en las instalaciones del Cuartel Central", concluyó Viaytes.

 

SL

 

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