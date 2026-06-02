10°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
02 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Taccetta acompaña el lanzamiento de la temporada invernal de Esquel en CABA

Será hoy en el Centro Audiovisual Inmersivo, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una acción conjunta junto al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Esquel lanza su temporada invernal junto a provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Hoy martes 2 de junio en el Centro Audiovisual Inmersivo, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una acción conjunta junto al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut a la que asistirán más de 100 autoridades del sector turístico, asociaciones, operadores y periodistas especializados. 

 

En representación de Esquel estará presente el Intendente Matías Taccetta, el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres acompañado del asesor técnico de la subsecretaría de Turismo, Leandro Choi. “Vamos a presentar los productos de la temporada invernal fuertes que tiene Esquel, pero también atractivos para disfrutar todo el año y eventos importantes”, remarcaron.

 

Naturaleza, eventos y gastronomía como bandera

 

Además del Centro de Actividades de Montaña La Hoya, un producto que se destaca por su competitividad, calidad de nieve y espíritu familiar que cuenta con más de 30 pistas y 8 medios de elevación, la ciudad propondrá experiencias para disfrutar todo el año, como el turismo de naturaleza, eventos gastronómicos y deportivos.

 

Desde excursiones lacustres y actividades en el Parque Nacional Los Alerces, hasta eventos culinarios que realcen su identidad y sus sabores patagónicos, la ciudad cabecera del noroeste chubutense se destaca con por la proyección de eventos como el Guiso de Montaña, torneos nacionales en diferentes disciplinas, carreras de trail running, eventos culturales como la Expo Invierno Esquel y diversas experiencias para quienes buscan escapar de la ciudad, hacia un destino que combina naturaleza, sabores y aventura.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Chos Malal: Descubren amonites gigantes de hasta un metro y medio
2
 Luis Nelson Calderón Roberts QEPD
3
 Un botiquín en tus manos: aprende a aliviar dolores cotidianos con reflexología
4
 ¿Quién es Tim Payne? La historia detrás del defensor que explotó en redes sociales
5
 Mujeres policías de la Comarca se capacitaron para mejorar la atención de víctimas
1
 Cómo influye vivir rodeado de montañas en la salud mental
2
 Esta tarde, los Bomberos de Trevelin celebran su 50° aniversario
3
 Taccetta acompaña el lanzamiento de la temporada invernal de Esquel en CABA
4
 "En mi caso son todas cosas materiales y sé que van a volver a llegar": Natalia Millamán se rearma tras el incendio de su depósito
5
 “Voy a ser candidato a intendente”, afirma Comparada y propone un Banco Municipal 
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -