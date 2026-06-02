Gas en Valle Chico: el municipio releva las necesidades de las familias

La Secretaría de Desarrollo Humano de Esquel, liderada por Fabiana Vázquez, completó un relevamiento clave en los barrios de 72 y 36 viviendas de Valle Chico. El objetivo fue identificar qué familias ya poseen la conexión interna de gas ante la inminente llegada de la red a la zona, una mejora fundamental debido a las duras condiciones climáticas del invierno.

Durante el operativo, el equipo municipal recorrió casa por casa y detectó que cerca del 50% de los vecinos aún no pudo realizar la instalación domiciliaria debido a que "están sin trabajo o que bueno, o están trabajando pero no les alcanza". Aunque algunas familias ya contrataron empresas privadas mediante planes de cuotas, el municipio aguarda el regreso del intendente para definir cómo asistirá a quienes todavía no pueden acceder al servicio.

Vázquez destacó la excelente predisposición de los vecinos durante el relevamiento, mencionando que: "la verdad que la predisposición de los vecinos es excelente". Incluso, ante la dificultad de encontrar a las personas durante el día por sus horarios laborales, el equipo trabajó hasta altas horas de la noche en la sede vecinal.

Además de la cuestión del gas, este despliegue permitió identificar diversas necesidades sociales que fueron derivadas a las áreas correspondientes. Vázquez reafirmó que continuará con este cronograma de trabajo en otros barrios, apostando siempre al contacto directo y al mano a mano con los ciudadanos en el territorio, tal como expresó: "estoy con un cronograma para ir trabajando en cada uno de los barrios pero yendo al lugar, hacer territorio, el mano a mano con la gente".







M.G

