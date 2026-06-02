Selección Argentina en Kansas: tras el primer entrenamiento, ¿quiénes llegan a los amistosos?

La delegación nacional completó su primera práctica en el Compass Mineral National Performance Center, marcando el inicio formal de la preparación para el Mundial 2026. Con el plantel trabajando bajo las órdenes de Lionel Scaloni, el foco principal está puesto en la evolución física de los jugadores que arrastran diversas molestias.



El estado de los jugadores:

Si bien el cuerpo técnico se mostró satisfecho con la jornada, la atención está centrada en dos figuras fundamentales como lo son el arquero y el 10, cuya recuperación es seguida de cerca:

- Lionel Messi: Es una de las mayores preocupaciones del plantel, ya que debió realizar trabajos diferenciados debido a una contractura muscular.





- Emiliano “Dibu” Martínez: Su situación es crítica debido a una fractura en el dedo anular de la mano izquierda, lo que le impide recibir impactos de pelota hasta que el hueso suelde.

El propio arquero expresó sus sentimientos a través de su cuenta de Instagram, donde publicó: "Día 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país".





Situación del resto del plantel

El panorama para los próximos amistosos se completa con otros jugadores que trabajan bajo planes específicos:

- Cristian “Cuti” Romero: Realiza una rutina mixta entre el grupo y tareas específicas.

- Nicolás González, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes: Se encuentran realizando trabajos de recuperación enfocados en sus respectivas dolencias, incluyendo el desgarro que afecta a Paredes.

- Nico Paz: Ha mostrado una respuesta positiva a las exigencias físicas en su rodilla izquierda, generando optimismo.

Para compensar las bajas y mantener el nivel de intensidad en las prácticas, el cuerpo técnico integró a los entrenamientos a jugadores como Santiago Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo y un grupo de juveniles que incluye a Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Simón Escobar e Ignacio Ovando.

La prueba de fuego definitiva para evaluar el estado real de los jugadores llegará en los próximos amistosos: el sábado ante Honduras en el Kyle Field y el martes 9 de junio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium.









M.G