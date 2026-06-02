"Casa Seca": ficción, vino y guiso en una nueva velada de Delirio Escénico

La obra, que el elenco desarrolla desde hace un año y medio, se presenta en esta ocasión con una nueva adaptación "siempre remasterizada", según cuenta Malena Márquez. Su compañero, Agustín Bestene, destaca que es una propuesta que disfrutan mucho porque "nos permite estar todo el tiempo modificando, investigando y jugando dentro de un esquema de obra".

La trama transporta al espectador a una atmósfera inusual en la región. La historia sigue a una vecina de un barrio de Esquel —actriz y madre— que recibe una oportunidad única con la condición de permitir el ingreso a su casa. Bestene resalta la visión del director, Lucas, al apostar por un género que "por ahí no es muy visto", algo que, según Márquez, es parte de lo que más los motiva y divierte al actuarla.





El evento busca romper la cuarta pared mediante una experiencia compartida. "Este domingo la propuesta viene acompañada de una copita de vino y un plato de algún guisito que vamos a elaborar nosotros", adelanta Márquez. El objetivo es crear un espacio de cercanía donde el público pueda "sentarse después de ver una obra, comer algo, charlar, comentar, conocernos". Para el elenco, esta función es "una buena excusa para pasarla bien" y compartir un momento genuino entre amigos y espectadores.

Esta obra no solo es una apuesta local, sino que ya cuenta con un recorrido importante tras su participación en el último encuentro provincial de teatro realizado en la costa de Trelew, donde el grupo recibió muy buenas devoluciones. Ahora, Delirio Escénico espera a la comunidad para disfrutar de una noche que promete, en palabras de sus protagonistas, "ficción, vino y guiso".









M.G