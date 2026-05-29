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Por Redacción Red43

Ciclo de Cine y Filosofía: proyectan "Compartimento N° 6" en el Melipal

El taller de cine y filosofía "Lo que una imagen puede" invita a la comunidad a una nueva jornada de proyección y análisis, que se llevará a cabo este domingo en el Centro Cultural Esquel Melipal.
Por Redacción Red43

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El encuentro, parte del ciclo habitual impulsado desde la Subsecretaría de Cultura, presenta la película "Compartimento N° 6" (2021), dirigida por Juho Kuosmanen.

 

La trama sigue a una arqueóloga finesa y a un minero ruso que, durante un viaje en tren desde Moscú a Murmansk, se ven obligados a compartir su espacio y, poco a poco, también su tiempo.

 

Esta convivencia en movimiento plantea un encuentro particular que invita a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza de la amistad y el descubrimiento diario del valor de la vida. La propuesta está destinada a un público joven y adulto.

 

Información del evento

 

Fecha y hora: Domingo 31 de mayo, 18:00 hs.

 

Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal.

 

Entrada: $6.000.

 

Reservas: 2945 595635.

 

Duración: 114 minutos.

 

 

 

 

 

 

M.G

 

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