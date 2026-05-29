Ciclo de Cine y Filosofía: proyectan "Compartimento N° 6" en el Melipal

El encuentro, parte del ciclo habitual impulsado desde la Subsecretaría de Cultura, presenta la película "Compartimento N° 6" (2021), dirigida por Juho Kuosmanen.

La trama sigue a una arqueóloga finesa y a un minero ruso que, durante un viaje en tren desde Moscú a Murmansk, se ven obligados a compartir su espacio y, poco a poco, también su tiempo.

Esta convivencia en movimiento plantea un encuentro particular que invita a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza de la amistad y el descubrimiento diario del valor de la vida. La propuesta está destinada a un público joven y adulto.

Información del evento

Fecha y hora: Domingo 31 de mayo, 18:00 hs.

Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal.

Entrada: $6.000.

Reservas: 2945 595635.

Duración: 114 minutos.





M.G