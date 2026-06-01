Eligieron a los artistas que darán un "gran concierto" en Esquel y Trevelin

El certamen destinado a músicos locales "El Gran Concierto", eligió el día domingo a sus ganadores.

En el escenario del Auditorio Municipal, se vivió una emotiva jornada en que los artistas pre seleccionados presentaron dos canciones de su repertorio, para que los jurados convocados por Nexo Producciones seleccionen a 3 solistas y 3 bandas que brindarán grandes presentaciones en Esquel y Trevelin próximamente.

Además, los ganadores del primer puesto grabarán una canción en un estudio profesional local.

En un recital que transcurrió desde las 15 a las 19 horas, un jurado compuesto por representantes de la cultura local eligió a los proyectos que serán parte de un gran evento en el Salón Municipal de Trevelin este mes, y otro nuevamente en el Auditorio Municipal, en agosto.

En la categoría solista serán parte Julián Acuipil, quien sorprendió como solista en saxofón; en segundo lugar las composiciones propias de Seba Lino, y como ganador del premio principal, Maxi Garay, quien además de presentar su espectáculo, grabará una canción en un estudio profesional de la ciudad.

En la categoría de bandas, fueron seleccionadas en el tercer puesto las bandas Lawen y su folclore rockero; en segundo lugar quedó la Orquesta Afónica Y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, con sus composiciones propias. Y en primer lugar fue seleccionada Chayün, jóvenes músicos que fueron también parte de la Orquesta Pú Pichiqueché.

"El gran concierto" llegará con exponentes de sonidos locales. Y la sorpresa es que, quienes asistieron a esta etapa selectiva, tendrán 2x1 para el concierto final, pudiendo sumar más publico para los talentos de la región.

SL