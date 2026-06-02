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Por Redacción Red43

Asalto millonario en el Mercado Concentrador de Trelew

El violento asalto ocurrió el lunes por la noche. Los atacantes golpearon y ataron al sereno antes de huir con cerca de $20 millones en efectivo y su automóvil.
Por Redacción Red43

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Un violento asalto se registró durante la noche del lunes en el Mercado Concentrador de Trelew, donde una banda integrada por al menos cuatro personas logró llevarse una importante suma de dinero tras reducir al sereno que se encontraba de guardia en el predio.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas en las instalaciones ubicadas sobre la calle 26 de Noviembre Norte. Según la información brindada, los delincuentes ingresaron al lugar con un accionar coordinado y sorprendieron al trabajador mientras permanecía en la garita de vigilancia, ataron al hombre y le propinaron un golpe en la cabeza para inmovilizarlo. Luego se dirigieron al interior del predio, donde sustrajeron una suma de dinero en efectivo que, de acuerdo con las primeras estimaciones, rondaría los 20 millones de pesos.

 

Tras el robo, la víctima logró liberarse por sus propios medios y salió en busca de ayuda. Caminó hasta la ruta e intentó detener vehículos que pasaban por el lugar, aunque los dos primeros continuaron su marcha. Finalmente, un efectivo policial que transitaba por la zona se detuvo y dio aviso a la Comisaría Tercera y a la Brigada de Investigaciones.

 

Antes de huir, los delincuentes también se llevaron el automóvil del sereno, un Renault Clio de color azul. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado en el barrio Inta de Trelew, un dato que ahora forma parte de la investigación.

 

Pese a la violencia del ataque, el trabajador no sufrió lesiones de gravedad. Fue asistido en el lugar por personal médico y no requirió traslado al Hospital Zonal.

 

Mientras tanto, efectivos policiales y personal de Criminalística continúan trabajando para reunir pruebas que permitan identificar a los autores del hecho, quienes permanecen prófugos.

 

 

 

 

R.G

 

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