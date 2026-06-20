La banda Viejos Percebes se presentará en vivo este 20 de junio

La escena musical y gastronómica de Esquel se prepara para un nuevo evento cultural de relevancia local. Este sábado 20 de junio, el establecimiento Akino Pizzas & Cerveza, ubicado en la ciudad cordillerana, será el escenario para la presentación en vivo de la banda Viejos Percebes, un conjunto reconocido por su propuesta de "Rock Patagónico".

El espectáculo está programado para dar inicio a las 21:30 horas y forma parte de la cartelera de música en vivo que ofrece el local para acompañar su propuesta culinaria. Viejos Percebes, que se caracteriza por un repertorio de "Rock para bailar", llevará sus canciones a la audiencia local en lo que promete ser una noche de buena música y buenos momentos.

Oferta gastronómica y detalles del evento

Akino Pizzas & Cerveza invita a la comunidad a disfrutar de una velada que combina la música en vivo con sus pizzas artesanales y cervezas bien frías. El evento cuenta con el respaldo institucional de Cultura del Municipio de Esquel, reflejando la integración de la oferta cultural independiente con el sector comercial de la ciudad.

El local se presenta bajo el lema de "Buena Música, Buenos Momentos, Buena Comida", ofreciendo un ambiente propicio para el desarrollo de este tipo de espectáculos de música en vivo. La presentación de Viejos Percebes se suma a la variada oferta cultural y de entretenimiento que Esquel presenta a residentes y turistas durante este mes de junio.

Reservas y contacto

Dada la expectativa que genera la presentación en vivo de Viejos Percebes, desde Akino Pizzas & Cerveza recomiendan realizar reservas con anticipación para asegurar su lugar en la sala. Los interesados pueden comunicarse a través de las siguientes vías:

WhatsApp: 2945598592

Instagram: @Akinopizzeria

Los organizadores invitan a toda la comunidad de Esquel y a quienes visitan la región a acercarse a Akino Pizzas & Cerveza este sábado 20 de junio a las 21:30 horas para disfrutar de una noche de rock patagónico en vivo con Viejos Percebes, acompañada de buenas pizzas artesanales y cervezas frías en la cordillera chubutense.

T.B