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20 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El Club Cordillerano está organizando un Torneo Patagónico de Hockey Pista

Se jugará durante el fin de semana del 25 y 26 de julio. Tomarán parte 16 equipos
Por Redacción Red43

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Con equipos de Bariloche, Sarmiento, San Martín de Los Andes, Lago Puelo, El Bolsón, Trevelin y Esquel; el Club Cordillerano está organizando un Torneo Patagónico de Hockey Pista, categoría mayores, tanto para la rama masculina como femenina.

 

Dicho torneo, del cual participarán 16 equipos, se jugará durante el fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de julio, cuyos encuentros se jugarán en su totalidad en el Gimnasio Municipal de Esquel.

 

Según lo informaron las autoridades del Club Cordillerano, el torneo estará compuesto por diez equipos femeninos y otros seis masculino.

 

 

Los equipos que participarán del torneo de hockey pista son los siguientes:

 

Categoría Damas: Escuela Municipal Bariloche, Club Estudiantes Unidos de Bariloche, Club Cordillerano Esquel, Escuela Municipal de Trevelin, Newen Hockey Sarmiento, Cachorras, El Club del Trauma, Hualas de San Martin de Los Andes, Club Deportivo Williches de Bariloche y Lago Puelo Hockey Club.

 

Categoría Caballeros: Escuela Municipal Bariloche, Club Cordillerano Esquel, Hockey El Bolsón, Newen Hockey Sarmiento, Club Deportivo Williches de Bariloche y el Club Independiente Deportivo Esquel.

 

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