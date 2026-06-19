Un jefe de tránsito se presentó a hacer un control y fue sorpresa: estaba borracho

Agentes de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz realizaron una denuncia interna contra un superior al que acusan de haber llevado adelante un procedimiento en la vía pública mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, no fue sancionado.

La presentación realizada por un grupo de inspectores quedó bajo análisis de las autoridades locales aunque, según trascendió, por el momento no se tomó ninguna medida disciplinaria.

El episodio que generó la denuncia tuvo lugar durante la tarde del sábado 13 de junio en la esquina de las calles Ramón Lista y Pueyrredón, a menos de diez cuadras de la sede de la Dirección de Tránsito de Pico Truncado Agentes municipales acudieron a esa intersección tras recibir el aviso de que se había producido un accidente.

De acuerdo con lo que relataron, al llegar al lugar se encontraron con que ya había un jefe de Departamento de la dependencia comunal, encargándose de las gestiones y controles relacionados con el incidente.

En la nota que los agentes elevaron a las autoridades del Municipio, indicaron que pudieron advertir que el alto funcionario presentaba "aliento etílico y dificultad para expresarse" mientras realizaba las actuaciones de rigor.

A esa descripción acerca de su accionar en el lugar del accidente, agregaron que tras llevar a cabo los oficios pertinentes, el jefe de Departamento se retiró del lugar a bordo de una patrulla oficial de la Dirección de Tránsito en la que se estaba movilizando, y al poner en movimiento el vehículo impactó contra uno de los conos de señalización que habían sido colocados para ordenar la circulación vehicular.

"Un funcionario público no debería presentarse en esas condiciones, más cuando se encuentra conduciendo un móvil oficial", considera el texto presentado por el grupo de inspectores ante sus superiores en la dependencia.

Subrayaron, asimismo, que consideran que se trató de un hecho grave debido a las responsabilidades que recaen sobre quienes tienen a cargo operativos de control y seguridad vial.

"Esta situación resulta inadmisible tratándose de un funcionario público a cargo del personal de calle, cuya responsabilidad implica velar por el orden, la seguridad y el correcto desempeño de las tareas municipales en horario laboral", indicaron.