Alumnos de seis escuelas realizaron la Promesa de Lealtad a las Banderas

La comunidad de Esquel celebró una de las fechas más significativas del calendario civil con una masiva convocatoria que unió el ámbito institucional y el escolar. El acto se realizó este 20 de junio en el Gimnasio Municipal y reunió a estudiantes de distintas escuelas de la ciudad, autoridades y familias. Durante el encuentro, los alumnos de cuarto grado de diversos establecimientos locales realizaron la tradicional promesa de lealtad a la Bandera Argentina y a la Bandera del Chubut.

En el marco del Día de la Bandera, este sábado 20 de junio se llevó adelante en el Gimnasio Municipal de Esquel el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina y a la Bandera de la Provincia del Chubut, una ceremonia que reunió a estudiantes, docentes, familias y autoridades de distintos ámbitos. Las gradas y el campo principal del complejo polideportivo lucieron colmados por una concurrencia que dio un marco solemne al acontecimiento patrio.

Conducción institucional y marco comunitario

La organización de la jornada oficial estuvo coordinada entre las carteras gubernamentales y las supervisiones escolares que operan en la región cordillerana. El acto fue encabezado por el intendente Matías Taccetta y contó con la participación de autoridades provinciales, municipales y educativas. El gimnasio se vio colmado por familiares que acompañaron a los alumnos en uno de los momentos más significativos de su trayectoria escolar, transformando la fecha en un espacio de encuentro vecinal.

La participación de las bandas de música y las banderas de ceremonia de las fuerzas de seguridad completaron la estructura protocolar de una jornada que destacó por el respeto por los símbolos y las marchas tradicionales.

Escuelas participantes y compromiso ciudadano

El momento principal de la jornada estuvo centrado en la lectura de las actas de compromiso, donde los jóvenes de los establecimientos públicos de nivel primario unificaron sus voces para ratificar su respeto por las enseñas. En esta oportunidad, realizaron la promesa estudiantes de las escuelas N° 107, 179, 188, 200, 210 y 602, quienes asumieron formalmente su compromiso con los símbolos que representan la identidad nacional y provincial.

Tras el cierre del evento formal, las delegaciones educativas regresaron a sus respectivos establecimientos para continuar con los festejos internos y las entregas de diplomas recordatorios a cada uno de los niños que formaron parte de esta tradicional ceremonia en el principal gimnasio del ejido municipal.

T.B