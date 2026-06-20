"La construcción de una nación depende de la educación de su pueblo", afirmó Medrano

Los actos institucionales desarrollados en la localidad en conmemoración del Día de la Bandera contaron con un fuerte eje pedagógico centrado en la formación ciudadana y el análisis histórico de las bases de la organización nacional. Durante la ceremonia, la supervisora seccional de la Región III, Débora Medrano, destacó la figura de Manuel Belgrano y su visión sobre la educación como base para el desarrollo de la sociedad.

La funcionaria analizó el impacto del prócer en la estructura pública actual y remarcó la vigencia de su pensamiento en las aulas chubutenses. "Belgrano fue uno de los hombres que comprendió que la construcción de una nación no dependía solamente de la independencia política sino también de la educación de su pueblo", expresó ante las delegaciones escolares y las familias presentes en el recinto. Asimismo, sostuvo que el futuro de una comunidad se construye mediante "el conocimiento, el trabajo y el compromiso de cada ciudadano con el bien común".

El significado del símbolo patrio y la identidad colectiva

En otro tramo de su alocución, la referente del Ministerio de Educación provincial abordó el sentido de pertenencia territorial que generan las enseñas civil y provincial en las nuevas generaciones de estudiantes que transitan el nivel primario. Al referirse al significado de la Bandera, Medrano señaló que representa mucho más que un símbolo patrio.

La funcionaria buscó profundizar la mirada institucional sobre la fecha más allá de los aspectos estrictamente protocolares del calendario escolar. "No hablamos únicamente de una tela con colores que nos representan. Hablamos de una historia compartida, de una identidad construida entre generaciones y de un proyecto colectivo que seguimos escribiendo cada día", manifestó frente al cuerpo docente y directivo de la región cordillerana.

Un compromiso con la convivencia social

Hacia el cierre de la ceremonia de lealtad, las palabras de la supervisora se enfocaron de manera directa en el rol que desempeñan los alumnos de cuarto grado al asumir de forma consciente su lugar dentro del entramado comunitario y democrático.

La supervisora también remarcó que la promesa realizada por los estudiantes constituye una invitación a asumir valores fundamentales para la convivencia democrática. "La promesa que realizarán no es solamente un acto escolar; es una invitación a reconocer los valores que la bandera representa: el respeto, la solidaridad, la libertad, la justicia, la responsabilidad y el compromiso con los demás", afirmó de manera concluyente, cerrando así las intervenciones oficiales de la jornada.

T.B