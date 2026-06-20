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Por Redacción Red43

Trelew: Alumnos de la EPJA N° 618 recibieron diplomas y un nuevo pabellón nacional

En el marco del Día de la Bandera, el mandatario provincial encabezó la ceremonia oficial junto a diputadas y concejales. Se entregaron medallas y reconocimientos a los alumnos de la institución.
Por Redacción Red43

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En el marco del Día de la Bandera, que se conmemora cada 20 de junio, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó del acto de Promesa a la Bandera realizado en la Escuela para Jóvenes y Adultos (EPJA) N° 618 de Trelew.

 

Acompañaron al mandatario las diputadas provinciales Sonia Cavagnini y Sandra Willatowski; la concejal Belén Baskovc; directivos y equipos técnicos del Ministerio de Educación del Chubut; y miembros de la comunidad educativa del establecimiento.

 

Durante la ceremonia, el titular del Ejecutivo hizo entrega, junto a las autoridades presentes, de diplomas y medallas a los estudiantes que realizaron la Promesa a la Bandera, en reconocimiento a un acto que reafirma los valores de la ciudadanía, el compromiso con la comunidad y el respeto por los símbolos patrios. Asimismo, entregó un Pabellón Nacional para la institución educativa.

 

Educación, ciudadanía y compromiso

 

En su discurso, Torres destacó “el profundo respeto con el que los estudiantes asumieron este compromiso, algo que nos da una lección a todos los chubutenses”, y remarcó que “muchas veces asociamos la Promesa a la Bandera con una etapa determinada de la vida, pero el patriotismo, el compromiso y las ganas de superarse no tienen edad”.

 

“Estas personas mayores, que asisten a la escuela con tanto esfuerzo, son el ejemplo vivo de que nunca es tarde para aprender, fortalecer y ejercer la ciudadanía, y demostrar el amor por nuestra Patria y nuestra provincia”, expresó el mandatario.

 

Asimismo, puso en valor el esfuerzo y la dedicación de quienes continúan su trayectoria educativa, destacando que la formación y el aprendizaje son herramientas fundamentales para fortalecer la participación ciudadana y construir una sociedad más comprometida.

 

Abanderados y escoltas

 

La ceremonia tuvo como protagonistas también a los abanderados y escoltas del establecimiento.

 

La Bandera Nacional fue portada por Rolando Martínez, acompañado por sus escoltas Leonor Jara y Carlos Carriman. Por su parte, la Bandera de la Provincia del Chubut estuvo a cargo de Elsa Miguens, acompañada por Mirta Barriga y Lidia Chingoleo como escoltas. En ambos casos, los estudiantes estuvieron acompañados por las docentes Vanina Rivera y Heidi Vains, respectivamente.

 

T.B

 

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