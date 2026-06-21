Día Internacional del Yoga: una práctica milenaria que promueve la salud física y mental

Cada 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga, una efeméride proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014 con el objetivo de promover hábitos de vida saludables y difundir los beneficios de esta práctica ancestral originaria de la India.

La fecha busca poner en valor una disciplina que combina ejercicios físicos, técnicas de respiración y meditación, favoreciendo la conexión entre el cuerpo y la mente. De hecho, la palabra "yoga" proviene del sánscrito y significa "unión", en referencia a la integración del bienestar físico, mental y espiritual.

En los últimos años, el yoga ha ganado popularidad en todo el mundo gracias a sus múltiples beneficios para la salud. Diversos estudios y organismos internacionales destacan que su práctica regular ayuda a mejorar la flexibilidad, la fuerza muscular, el equilibrio y la movilidad, además de contribuir a una mejor postura corporal.

Pero sus aportes no se limitan al plano físico. El yoga también favorece la reducción del estrés, la ansiedad y la tensión emocional, promoviendo estados de relajación y bienestar general. Por esta razón, cada vez más personas lo incorporan como una herramienta para afrontar las exigencias de la vida cotidiana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera fundamental fomentar la actividad física para prevenir enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes o algunos tipos de cáncer. En este contexto, el yoga aparece como una alternativa accesible para personas de diferentes edades y condiciones físicas.

Uno de los aspectos más destacados de esta práctica es su capacidad de adaptación. Puede realizarse con distintos niveles de intensidad y ajustarse a las necesidades de cada persona, lo que la convierte en una actividad especialmente beneficiosa para adultos mayores. Entre sus ventajas se encuentran la mejora del equilibrio, la prevención de caídas, el fortalecimiento muscular y el mantenimiento de la autonomía.

Al instaurar esta fecha, las Naciones Unidas remarcaron la importancia de adoptar estilos de vida saludables y de generar conciencia sobre prácticas que contribuyan al bienestar integral. Así, cada 21 de junio se transforma en una oportunidad para recordar que el yoga es mucho más que una actividad física: es una herramienta para cuidar la salud, encontrar equilibrio y mejorar la calidad de vida.

R.G