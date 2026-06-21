-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 21 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad El MundoEfemérides
21 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Día Internacional del Yoga: una práctica milenaria que promueve la salud física y mental

Cada 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga, una fecha impulsada por la ONU para promover una práctica que mejora la flexibilidad, el equilibrio, la fuerza y el bienestar mental, contribuyendo a una mejor calidad de vida.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cada 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga, una efeméride proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014 con el objetivo de promover hábitos de vida saludables y difundir los beneficios de esta práctica ancestral originaria de la India.

 

La fecha busca poner en valor una disciplina que combina ejercicios físicos, técnicas de respiración y meditación, favoreciendo la conexión entre el cuerpo y la mente. De hecho, la palabra "yoga" proviene del sánscrito y significa "unión", en referencia a la integración del bienestar físico, mental y espiritual.

 

En los últimos años, el yoga ha ganado popularidad en todo el mundo gracias a sus múltiples beneficios para la salud. Diversos estudios y organismos internacionales destacan que su práctica regular ayuda a mejorar la flexibilidad, la fuerza muscular, el equilibrio y la movilidad, además de contribuir a una mejor postura corporal.

 

Pero sus aportes no se limitan al plano físico. El yoga también favorece la reducción del estrés, la ansiedad y la tensión emocional, promoviendo estados de relajación y bienestar general. Por esta razón, cada vez más personas lo incorporan como una herramienta para afrontar las exigencias de la vida cotidiana.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera fundamental fomentar la actividad física para prevenir enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes o algunos tipos de cáncer. En este contexto, el yoga aparece como una alternativa accesible para personas de diferentes edades y condiciones físicas.

 

Uno de los aspectos más destacados de esta práctica es su capacidad de adaptación. Puede realizarse con distintos niveles de intensidad y ajustarse a las necesidades de cada persona, lo que la convierte en una actividad especialmente beneficiosa para adultos mayores. Entre sus ventajas se encuentran la mejora del equilibrio, la prevención de caídas, el fortalecimiento muscular y el mantenimiento de la autonomía.

 

Al instaurar esta fecha, las Naciones Unidas remarcaron la importancia de adoptar estilos de vida saludables y de generar conciencia sobre prácticas que contribuyan al bienestar integral. Así, cada 21 de junio se transforma en una oportunidad para recordar que el yoga es mucho más que una actividad física: es una herramienta para cuidar la salud, encontrar equilibrio y mejorar la calidad de vida.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: Detienen a dos personas tras un asalto con una picana eléctrica en la Plaza del Cielo
2
 Conflicto en Piedra Parada: Escaladores y clubes en alerta ante un posible cobro de acceso
3
 Esquel: Bomberos trabajaron en un incendio registrado en el barrio Badén II
4
 Argentinos relataron cómo sobrevivieron al fuego en un hotel caribeño
5
 Una voz llena de recuerdos
1
 ANMAT prohibió un vinagre concentrado por irregularidades en su registro
2
 "El reloj"
3
 Solsticio de invierno: el fenómeno que marca el cambio de estación
4
 El mapa del hincha en Las Vegas: fútbol, oportunidades y cuánto cuesta el día a día
5
 Esquel: Bomberos trabajaron en un incendio registrado en el barrio Badén II
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -