Esquel: El tiempo para este domingo 21 de junio presentará bajas temperaturas

El reporte meteorológico para la jornada de este domingo 21 de junio en la ciudad de Esquel anticipa condiciones de marcado descenso térmico e inestabilidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, dando paso luego a un mejoramiento temporario con nubosidad variable.

Durante la madrugada, específicamente a las 02:00 horas, se espera una temperatura de 1 grado con una sensación térmica de 0 grados. El cielo presentará condiciones propicias para la caída de granizo, registrando un 30% de probabilidad de precipitaciones equivalentes a 0.6 milímetros, acompañado por vientos del noroeste de entre 5 y 30 kilómetros por hora y un índice FPS bajo de cero. Para las 05:00 horas la temperatura descenderá a los 0 grados con una sensación térmica de -1 grado, manteniéndose un 30% de probabilidad de precipitaciones con 0.2 milímetros en forma de aguanieve y vientos del noroeste de 4 a 20 kilómetros por hora.

Al comenzar la mañana, a las 08:00 horas, el termómetro marcará 2 grados con igual registro de sensación térmica. El cielo se presentará parcialmente nuboso, los vientos soplarán desde el cuadrante noroeste a una velocidad de 3 a 16 kilómetros por hora y el índice solar se mantendrá en cero bajo. Hacia las 11:00 horas, las condiciones de nubosidad parcial persistirán con una temperatura de 3 grados, una sensación térmica de 3 grados y vientos estables del noroeste de 4 a 16 kilómetros por hora.

Durante la tarde se alcanzarán los registros máximos del día. A las 14:00 horas se prevén 5 grados de temperatura con una sensación térmica de 4 grados bajo un cielo parcialmente nuboso, momento en que el viento rotará hacia el oeste con velocidades de 5 a 20 kilómetros por hora y el índice FPS subirá levemente a 1 bajo. Para las 17:00 horas se mantendrán los 5 grados de temperatura y los 4 grados de sensación térmica con cielo parcialmente nuboso y vientos del oeste de 5 a 22 kilómetros por hora.

Hacia el cierre de la jornada dominical, el frío volverá a intensificarse en el ejido urbano. A las 20:00 horas se registrarán nubes y claros con una temperatura de 1 grado y una sensación térmica de 1 grado, junto a vientos que retornarán al cuadrante noroeste con intensidades de 4 a 16 kilómetros por hora. Finalmente, a las 23:00 horas el día concluirá con 1 grado de temperatura, una sensación térmica de 0 grados, cielo parcialmente nuboso y vientos del noroeste de 5 a 18 kilómetros por hora.

T.B