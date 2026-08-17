La UCR de Chubut definirá su nueva conducción en un plenario que se realizará en Esquel

La sede del encuentro fue definida este lunes durante una reunión virtual del Comité Provincia. La propuesta para realizar el plenario en Esquel fue impulsada por Sergio Guajardo, mientras que el intendente de Trelew, Gerardo Merino, había planteado que la ciudad valletana fuera la sede.

Finalmente, la moción para trasladar el encuentro a Esquel se impuso por 12 votos contra 11.

Durante el plenario, los 66 delegados tendrán a su cargo definir las nuevas autoridades que conducirán la UCR de Chubut, en el marco del proceso de renovación interna que atraviesa el partido.

Además, durante la misma jornada está prevista la convocatoria a la Honorable Convención Provincial, por lo que el encuentro incluirá también otras definiciones vinculadas a la organización partidaria.

Con la sede y la fecha ya establecidas, la UCR provincial avanza hacia una jornada en la que quedará definida su nueva estructura de conducción.

A.M.D