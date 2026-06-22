Piden llevar a juicio a un hombre acusado de ocho hechos de violencia de género contra su ex pareja

La Fiscalía solicitó la elevación a juicio de una causa contra un hombre acusado de cometer diversos delitos contra su ex pareja en un contexto de violencia de género, en la Comarca Andina.

La investigación, encabezada por la fiscal Débora Barrionuevo, concluyó con la presentación de un conjunto de pruebas que, según el Ministerio Público Fiscal, permiten sostener la acusación y avanzar hacia la instancia de debate oral y público.

De acuerdo con la acusación, los hechos investigados no constituyen episodios aislados, sino que forman parte de una secuencia de agresiones que se desarrolló a lo largo del tiempo y que tuvo como víctima a una mujer que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.

Actualmente, el imputado cumple prisión preventiva domiciliaria y realiza tratamiento psicológico mientras continúa el proceso judicial.

Ocho hechos forman parte de la acusación

La investigación reúne un total de ocho incidentes que reflejan una escalada de violencia. Entre los delitos atribuidos al acusado figuran abuso sexual, violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, lesiones leves e incumplimientos reiterados de órdenes judiciales de restricción de acercamiento.

Según la hipótesis fiscal, el hombre habría desobedecido en distintas oportunidades las medidas de protección que habían sido dictadas para resguardar a la mujer, incrementando los riesgos para la víctima.

La acusación sostiene que existió un patrón de conductas orientadas al control y sometimiento de la denunciante, situación que será analizada durante el juicio si la elevación queda firme.

Pruebas reunidas por la Fiscalía

Para respaldar el pedido de elevación a juicio, la Fiscalía reunió testimonios, informes médicos y peritajes psicológicos.

Entre los elementos incorporados al expediente se encuentra la declaración de la víctima, acompañada por relatos de personas de su entorno que aportaron información sobre los hechos denunciados. También se sumaron constancias médicas que acreditan lesiones físicas compatibles con las agresiones denunciadas.

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el peritaje psicológico forense. El informe concluyó que la mujer sufrió un importante daño emocional y que atravesaba una situación de vulnerabilidad extrema.

Por otra parte, los estudios realizados sobre el imputado señalaron dificultades para el control de impulsos y problemas vinculados con la regulación emocional.

Análisis con perspectiva de género

En su requerimiento, la fiscal Débora Barrionuevo planteó que los hechos deben analizarse dentro de un contexto integral de violencia de género.

La acusación sostiene que la combinación de agresiones físicas, psicológicas y sexuales permite observar una dinámica de poder y control ejercida sobre la víctima, encuadrada en las normas vigentes de protección de los derechos de las mujeres.

Con la presentación del pedido de elevación a juicio, ahora se espera la intervención de la Oficina Judicial para definir la fecha en la que se desarrollará el debate oral.

O.P.