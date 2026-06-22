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22 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel se tiñó de celeste y blanco

La Scaloneta volvió a unir a la ciudad. Mirá las imágenes y el testimonio de los hinchas que vivieron la victoria con la ilusión intacta desde el corazón de la cordillera patagónica. 
Por Redacción Red43

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Las imágenes de la jornada dan cuenta de una celebración pura y genuina. Entre bocinazos, camisetas de todas las épocas y el infaltable sonido de las vuvuzelas y bombos, el centro de Esquel fue el punto de encuentro para una comunidad que, aunque a miles de kilómetros de la sede mundialista, se sintió parte del equipo.

 

La gran protagonista de la tarde fue la familia. "Ya desde el mediodía que salieron del jardín los preparamos en casa", comentaba un papá al llegar al centro. Al ser consultado sobre si venir a festejar al centro ya es una costumbre, confesó que "fue idea de ellos", y entre risas, sobre la posibilidad de que se convierta en cábala, agregó: "Vamos a ver. Estamos con toda la esperanza de un nuevo Mundial".

 

Esa misma convicción se notó en los más chicos, quienes vivieron la previa y el partido con una intensidad arrolladora. Un hincha de diez años, que vio el partido en su casa junto a su mamá, su tío y su papá, no dudó al responder sobre cómo esperaba que le fuera a Argentina: "Y va a ganar", sentenció con la seguridad que solo da la pasión, tras haber gritado los goles "un montón".

 

La esquina de Sarmiento y Rivadavia, punto clásico de las celebraciones en nuestra ciudad, se vio colmada de gente. Familias enteras se acercaron para disfrutar el momento, convirtiendo cada esquina en un escenario de abrazos y euforia.

 

Entre la multitud, grupos de amigos compartían anécdotas de cómo vivieron el encuentro. "Esperábamos un partido muy peleado, pero bueno, se logró ganarlo y a festejar", comentaban mientras recordaban el almuerzo —entre empanadas y picaditas— que acompañó la espera. Al preguntarles por el próximo compromiso de la Selección, el optimismo fue unánime: "Ganamos fácil, quedamos primeros".

 

Esta manifestación espontánea es una muestra más de cómo el fútbol, lejos de ser solo un deporte, funciona en Esquel como un motor de unión social. La "Scaloneta" ha logrado, una vez más, que la cordillera se tiña de celeste y blanco en una celebración que quedará grabada en la memoria colectiva de la ciudad.

 



 

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