Lala Gym organiza el Primer Torneo Regional de Futsal Infantil Masculino

En Lala Gym nunca se quedan quieto. Siempre hay algo para hacer, siempre hay algo para organizar.

En esta oportunidad, están abocados (y abocadas) a la organización de un torneo de Futsal Infantil Masculino, torneo que se jugará en dos categorías: la más grande será la 2011/2012 y habrá otra categoría más chica cuya fecha de nacimiento está de los años 2015/2016.

Hasta el momento hay 11 instituciones anotadas y las inscripciones cerrarán, indefectiblemente, el próximo 30 de junio.

El valor de las inscripciones es de 80 mil pesos por equipos los partidos se jugará en el SUM de la Escuela 112.

Hasta el momento, los clubes anotados son Esquel FC, Deportivo Calcio, Transporte Rolando, Fontana de Trevelin, Deportivo Cañadón, Los del Olimpo de Rio Pico, San Patricio de Trevelin, ICVP de Sarmiento, Área 17 de Rawson, Atlético Juniors de Cushamen y los locales de Lala Gym.

Para mayor información, los equipos interesados podrán comunicarse al 2945 417141 o al 2925 606176.