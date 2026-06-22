-3°
-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 22 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Esquel
22 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Jornada sobre preparación de sustratos en el INTA Trevelin

Con el objetivo de fortalecer la producción de huertas familiares, la Agencia local invita a una capacitación gratuita a cargo de la Tec. Forestal Teresa Schinelli. Inscripciones abiertas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El INTA Trevelin invita a la comunidad a participar de un nuevo encuentro técnico orientado a quienes buscan mejorar la productividad y salud de sus cultivos. La capacitación, titulada “Preparación de sustratos para cultivos vegetales”, se llevará a cabo el próximo viernes 26 de junio de 14:00 a 16:00 horas en la sede de la Agencia (Calle Río Corinto N° 476).

 

El encuentro estará a cargo de la Técnica Universitaria Forestal Teresa Schinelli, quien brindará herramientas clave para que los asistentes puedan preparar suelos óptimos para sus plantines, abordando el proceso desde una perspectiva técnica y práctica.

 

Información importante: La jornada es totalmente gratuita, pero debido a la capacidad del espacio, los cupos son limitados. Por este motivo, se solicita a los interesados realizar una inscripción previa contactándose con Luján Silva al teléfono 02945-593245.

 

Es una excelente oportunidad para profundizar saberes sobre la huerta en casa y mejorar las prácticas de cultivo de cara a la próxima temporada.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Manuel Americo Barrera QEPD
2
 La foto que mostró por primera vez cómo es Piñón Fijo sin maquillaje
3
 ¿Tu vecino gritó los goles antes que vos? Esta es la razón
4
 Detenidos tras violento robo con una picana eléctrica en la Plaza del Cielo
5
 El Team Pérez llevó adelante una jornada de exámenes de graduación
1
 Hay gran interés en participar en la Copa Fontana 2026 de Futsal Femenino
2
 Mujeres, Plantas y Oficios: el encuentro que fortalece la red productiva de la región
3
 De Esquel a las sierras: Luis Cayulef se va a correr el Turmalina Run
4
 Torres e intendentes diseñan estrategia para la Represa Futaleufú
5
 El Centro Cultural Melipal fue punto de encuentro para ver a la Selección
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -