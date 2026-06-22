Jornada sobre preparación de sustratos en el INTA Trevelin

El INTA Trevelin invita a la comunidad a participar de un nuevo encuentro técnico orientado a quienes buscan mejorar la productividad y salud de sus cultivos. La capacitación, titulada “Preparación de sustratos para cultivos vegetales”, se llevará a cabo el próximo viernes 26 de junio de 14:00 a 16:00 horas en la sede de la Agencia (Calle Río Corinto N° 476).

El encuentro estará a cargo de la Técnica Universitaria Forestal Teresa Schinelli, quien brindará herramientas clave para que los asistentes puedan preparar suelos óptimos para sus plantines, abordando el proceso desde una perspectiva técnica y práctica.

Información importante: La jornada es totalmente gratuita, pero debido a la capacidad del espacio, los cupos son limitados. Por este motivo, se solicita a los interesados realizar una inscripción previa contactándose con Luján Silva al teléfono 02945-593245.

Es una excelente oportunidad para profundizar saberes sobre la huerta en casa y mejorar las prácticas de cultivo de cara a la próxima temporada.



