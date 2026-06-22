Hay gran interés en participar en la Copa Fontana 2026 de Futsal Femenino

Todo sirve para juntar fondos. Es que la empresa para Fontana es demasiado grande. Terminar los vestuarios, hacer las bases de hormigón para las columnas de luces, todo con la idea de participar de la mejor manera en el Torneo Regional Federal.

Y se juntó otro propósito. Apuntalar el futsal femenino y no hay nada mejor que organizar un torneo para un fin de semana largo, extra largo.

Porque desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio se llevará a cabo en el Gimnasio ubicado en intersección de la Avenida San Martín y calle Libertad de Trevelin la “Copa Fontana Femenina 2026”.

Tomarán parte de este torneo un total de 16 equipos, categoría libre femenina con importantes premios en dinero en efectivo.

El costo de inscripción es de 250 mil pesos por equipo (arbitraje incluido) y las misma estarán abiertas hasta el 30 de junio.

Se informó que habrá dos millones de pesos en premios, que serán distribuidos de la siguiente manera: 1.000.000 de pesos para el campeón, 500 mil pesos para el segundo y 300.000 pesos para el tercero.

Además, habrá premios para la goleadora del torneo (otros 100.000 pesos) y para la valla menos vencida (100.000 pesos).

“Ante la necesidad de generar recursos para afrontar nuestra participación en el próximo Torneo Regional Federal Amateur, decidimos apostar por una competencia que además permita seguir fortaleciendo y promoviendo el futsal femenino de nuestra región”, lo señalaron las autoridades del Club Fontana en sus redes sociales.

“Quedan pocos lugares disponibles, por lo que invitamos a los equipos interesados a confirmar su participación a la brevedad”.

Hasta el momento están anotados los dos equipos de Fontana de Trevelin (la que participa en la AFE y la que pertenece a la Asociación Rojinegra), un elenco de El Bolsón, además de Paso del Sapo, José de San Martín, Corcovado, Patagonia Futsal de Esquel, Impacto de Trevelin y seguramente los restantes equipos femenino que participar en la Asociación Rojinegra.

Para informes e inscripciones, podrán comunicarse a los números 2945 636433 (Morris) o al 2945 456506 (Marlon).