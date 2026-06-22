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Por Redacción Red43

El Centro Cultural Melipal fue punto de encuentro para ver a la Selección

La Municipalidad de Esquel dispuso el Centro Cultural Melipal para que los vecinos pudieran ver el partido de la Selección Argentina en pantalla gigante.
Por Redacción Red43

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Durante la jornada, el salón Walter Cristiani del centro cultural fue acondicionado con equipos de sonido y proyección, brindando un punto de encuentro para quienes eligieron compartir el evento fuera de sus hogares.

 

La propuesta municipal buscó ofrecer una alternativa de acceso libre para la comunidad, fomentando el seguimiento del torneo en un entorno compartido. Tras finalizar el encuentro, los presentes celebraron el resultado obtenido por el equipo nacional antes de retirarse del lugar.

 

Esta actividad se sumó a las distintas formas en las que los vecinos de Esquel acompañaron al seleccionado durante la competencia.
 

 

 

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