El Centro Cultural Melipal fue punto de encuentro para ver a la Selección

Durante la jornada, el salón Walter Cristiani del centro cultural fue acondicionado con equipos de sonido y proyección, brindando un punto de encuentro para quienes eligieron compartir el evento fuera de sus hogares.

La propuesta municipal buscó ofrecer una alternativa de acceso libre para la comunidad, fomentando el seguimiento del torneo en un entorno compartido. Tras finalizar el encuentro, los presentes celebraron el resultado obtenido por el equipo nacional antes de retirarse del lugar.

Esta actividad se sumó a las distintas formas en las que los vecinos de Esquel acompañaron al seleccionado durante la competencia.

