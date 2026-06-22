-3°
-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 22 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Esquel
22 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Mujeres, Plantas y Oficios: el encuentro que fortalece la red productiva de la región

El pasado sábado 20 de junio, la Agencia de Extensión Rural del INTA Trevelin fue escenario de una jornada inspiradora que puso el foco en la innovación, el agregado de valor y las nuevas experiencias de agroturismo en nuestra zona.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La actividad, organizada de manera conjunta entre el INTA y el Parque Nacional Los Alerces, se consolidó como un espacio clave para el intercambio de experiencias entre mujeres emprendedoras y productoras de la región. El encuentro buscó, ante todo, poner en valor las prácticas vinculadas a la transformación de la materia prima, la innovación productiva y la búsqueda de alternativas que integren la naturaleza con la economía local.

 

 

El protagonismo de la producción local

 

El evento se destacó por la participación de referentes locales cuyos proyectos marcan el pulso de la producción innovadora en Trevelin. Durante la jornada, María Spinelli, de Ikigai Hidroponía, compartió su experiencia sobre la eficiencia en los sistemas de producción hidropónica, mientras que Antonia Beale, de Tierra de Brotes, aportó su visión centrada en el cultivo y la alimentación consciente. Por su parte, Peca Jones, de Narcisos de la Patagonia, profundizó en el potencial que ofrece el agroturismo al vincularse con la floricultura y el paisaje regional. A través de sus diversas propuestas, estas emprendedoras demostraron cómo es posible fortalecer la economía local mediante nuevas formas de vinculación con el entorno, logrando transformar los recursos naturales en experiencias de alto valor.

 

 

Detrás de esta iniciativa se encuentra el trabajo del Centro de Capacitación Integral (CECAIN), desde donde se promueve la generación de estos espacios. El objetivo fundamental es vincular, acompañar y, sobre todo, visibilizar el rol de las productoras y emprendedoras en el tejido socioeconómico de la zona.

 

"Fortalecer redes y poner en valor los saberes y capacidades locales es nuestra prioridad", destacaron desde la organización al cierre de la jornada. El éxito de esta segunda edición no solo se midió por la calidad de las presentaciones, sino por el nivel de interacción y la voluntad de trabajo colaborativo que manifestaron todas las asistentes.

 

Esta jornada reafirmó que el emprendedurismo femenino en la región no es solo una actividad productiva, sino una forma de vida que integra el respeto por la tierra con una mirada comercial profesional y sustentable.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Manuel Americo Barrera QEPD
2
 La foto que mostró por primera vez cómo es Piñón Fijo sin maquillaje
3
 ¿Tu vecino gritó los goles antes que vos? Esta es la razón
4
 Detenidos tras violento robo con una picana eléctrica en la Plaza del Cielo
5
 El Team Pérez llevó adelante una jornada de exámenes de graduación
1
 Hay gran interés en participar en la Copa Fontana 2026 de Futsal Femenino
2
 Mujeres, Plantas y Oficios: el encuentro que fortalece la red productiva de la región
3
 De Esquel a las sierras: Luis Cayulef se va a correr el Turmalina Run
4
 Torres e intendentes diseñan estrategia para la Represa Futaleufú
5
 El Centro Cultural Melipal fue punto de encuentro para ver a la Selección
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -