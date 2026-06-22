Mujeres, Plantas y Oficios: el encuentro que fortalece la red productiva de la región

La actividad, organizada de manera conjunta entre el INTA y el Parque Nacional Los Alerces, se consolidó como un espacio clave para el intercambio de experiencias entre mujeres emprendedoras y productoras de la región. El encuentro buscó, ante todo, poner en valor las prácticas vinculadas a la transformación de la materia prima, la innovación productiva y la búsqueda de alternativas que integren la naturaleza con la economía local.





El protagonismo de la producción local

El evento se destacó por la participación de referentes locales cuyos proyectos marcan el pulso de la producción innovadora en Trevelin. Durante la jornada, María Spinelli, de Ikigai Hidroponía, compartió su experiencia sobre la eficiencia en los sistemas de producción hidropónica, mientras que Antonia Beale, de Tierra de Brotes, aportó su visión centrada en el cultivo y la alimentación consciente. Por su parte, Peca Jones, de Narcisos de la Patagonia, profundizó en el potencial que ofrece el agroturismo al vincularse con la floricultura y el paisaje regional. A través de sus diversas propuestas, estas emprendedoras demostraron cómo es posible fortalecer la economía local mediante nuevas formas de vinculación con el entorno, logrando transformar los recursos naturales en experiencias de alto valor.





Detrás de esta iniciativa se encuentra el trabajo del Centro de Capacitación Integral (CECAIN), desde donde se promueve la generación de estos espacios. El objetivo fundamental es vincular, acompañar y, sobre todo, visibilizar el rol de las productoras y emprendedoras en el tejido socioeconómico de la zona.

"Fortalecer redes y poner en valor los saberes y capacidades locales es nuestra prioridad", destacaron desde la organización al cierre de la jornada. El éxito de esta segunda edición no solo se midió por la calidad de las presentaciones, sino por el nivel de interacción y la voluntad de trabajo colaborativo que manifestaron todas las asistentes.





Esta jornada reafirmó que el emprendedurismo femenino en la región no es solo una actividad productiva, sino una forma de vida que integra el respeto por la tierra con una mirada comercial profesional y sustentable.