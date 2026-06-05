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05 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Abren inscripciones para un taller de huerta pensado para familias

La propuesta invita a aprender cómo diseñar y organizar una huerta doméstica según el espacio disponible y las necesidades de cada hogar. Se realizará en El Bolsón, en dos encuentros durante fines de semana. Ya está abierta la inscripción.
Por Redacción Red43

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Durante dos jornadas se desarrollará un taller de huerta en El Bolsón orientado a la planificación de espacios de cultivo de escala familiar, con herramientas prácticas para proyectar una producción adaptada a cada vivienda.

 

La actividad se realizará los sábados 27 de junio y 4 de julio, de 10 a 13 horas, en el SUM del Barrio Irigoyen, ubicado en Cacique Linares 1058. Estará a cargo de la técnica Agustina Carrasco.

 

Cómo planificar una huerta doméstica

El taller abordará distintos aspectos vinculados al diseño y organización de una huerta familiar. Entre los contenidos previstos se encuentran la planificación según las necesidades y gustos de cada grupo familiar, la elaboración de croquis del espacio disponible y el diseño de canteros para optimizar las áreas de cultivo.

 

 

También se trabajará sobre la incorporación de plantas aromáticas y medicinales dentro de la huerta comestible, una práctica cada vez más utilizada para diversificar la producción y aprovechar mejor cada sector del terreno.

 

La propuesta apunta a brindar herramientas sencillas para que las personas puedan comenzar a proyectar su propia producción de alimentos y llegar a la primavera con una planificación ya definida para iniciar las prácticas en terreno.

 

Iniciativa vinculada al trabajo social universitario

La actividad forma parte del proyecto de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), denominado “Fortalecimiento de la Huerta Comunitaria del SUM del Centro Cultural de Barrio Irigoyen”.

 

 

A través de esta iniciativa se busca acompañar procesos de aprendizaje vinculados a la producción de alimentos y fortalecer experiencias de cultivo compartidas que ya funcionan en distintos sectores de la ciudad.

 

Cómo inscribirse

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2944 576023 o acercarse a la oficina de la Secretaría de Producción y Empleo, ubicada en la Galería Los Pioneros de El Bolsón.

 

Desde la organización invitan a participar tanto a quienes ya tienen experiencia en cultivo como a quienes desean comenzar desde cero, con el objetivo de aprender a diseñar una huerta adaptada a las características de cada espacio y a las necesidades de cada familia.

 

 

O.P.

 

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