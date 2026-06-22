Fede Cyrulnik llega a Esquel con su nuevo espectáculo de humor

El humorista y actor Fede Cyrulnik llegará a Esquel para presentar su nuevo unipersonal 2026, una propuesta que promete risas a partir de su característico estilo, donde el stand up y la astrología se combinan en escena.

El espectáculo se realizará el miércoles 15 de julio, a las 21 horas, en el Auditorio Municipal de Esquel, ubicado en Belgrano 330.

Cyrulnik llega a la ciudad luego de una exitosa gira nacional e internacional, con más de 100.000 espectadores y funciones en distintos puntos de Argentina, además de presentaciones en España, Irlanda, Reino Unido, México, Perú, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Panamá y Costa Rica.

Las entradas generales tienen un valor de $45.000 y pueden adquirirse de manera online a través de entradauno.com o en la boletería del Auditorio Municipal.

R.G