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22 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Operativo Mundial 2026: la prevención por el partido de Argentina

Desde la Unidad Regional informaron que se vienen realizando sin sobresaltos los controles en cada partido de la selección, como el que habrá hoy lunes.
Por Redacción Red43

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Los operativos policiales del fin de semana en Esquel se realizaron sin sobresaltos: “La verdad que se han desarrollado todos con normalidad y tranquilidad”, explicó Carolina Pauli.

 


Luego de una jornada tranquila en el marco del Día del Padre, la Unidad Regional se prepara para un nuevo partido de la selección Argentina en el Mundial 2026: “Hoy tenemos abocado personal policial que se va a realizar una orden operacional en el marco de los posibles festejos del encuentro de Argentina-Austria”. 

 


El equipo del que se dispone: “donde se va a abocar personal de la comisaría primera, personal de las motos, personal de la sección operaciones. También estamos trabajando con eso conforme a las directivas que nos ha emanado la Dirección de Seguridad de la Jefatura”.

 


El día sábado a la noche habrá otro operativo: “horario complejo, estarían terminando la madrugada, el consumo de alcohol va a ser más presente en este tipo de situación, sería el último partido. La verdad que sí, nosotros tenemos pensado más abordar mayor recurso para el día sábado a la noche, pero no estamos pendientes de que pueda llegar a ocurrir alguna situación el día de hoy, pero bueno, siempre los festejos en el marco del respeto”.

 


SL
 

 

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