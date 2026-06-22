Diputados tratará este martes la interpelación y posible moción de censura contra Manuel Adorni

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este martes a las 14 con el objetivo de tratar los pedidos de interpelación y posible moción de censura contra Manuel Adorni. La convocatoria se da en medio de la controversia por su declaración patrimonial y mientras avanza una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La citación fue oficializada este lunes por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja, luego de una solicitud impulsada por bloques opositores que buscan que el funcionario brinde explicaciones sobre presuntas inconsistencias entre los bienes declarados y sus gastos.

Qué se debatirá en la sesión

El temario incluye seis proyectos de resolución presentados por legisladores de distintos espacios políticos. Las iniciativas apuntan a que Adorni informe sobre su patrimonio, el uso de recursos públicos y otros aspectos vinculados a su situación patrimonial.

Tres de esos proyectos también contemplan la posibilidad de avanzar con una moción de censura, una herramienta prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional para cuestionar la continuidad de un integrante del Poder Ejecutivo.

El debate tomó nuevo impulso luego de que el funcionario reconociera la existencia de 500 mil dólares que no habían sido declarados previamente, durante una entrevista en la que anunció la presentación de su declaración jurada.

Mientras tanto, la causa judicial continúa bajo la órbita del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

El desafío del quorum

Para que la sesión pueda comenzar, la oposición deberá reunir al menos 129 diputados presentes.

La definición dependerá en gran medida de la postura que adopten bloques como el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos espacios provinciales. Hasta el momento, ninguno de esos sectores adelantó públicamente cómo actuará durante la convocatoria.

Si no se alcanza el número necesario, los bloques impulsores podrán expresar sus posiciones en minoría, aunque sin habilitar el tratamiento formal de los proyectos.

En caso de que la sesión se desarrolle, también se anticipa una discusión sobre qué mayoría será necesaria para aprobar una eventual interpelación.

La discusión también llegará al Senado

El escenario tiene otro frente abierto en el Senado, donde está prevista una sesión para el próximo jueves.

Allí el oficialismo intenta modificar las condiciones para avanzar con el tratamiento y sostiene que debería exigirse una mayoría de dos tercios para habilitar el debate, lo que elevaría considerablemente la cantidad de votos necesarios.

La oposición, en cambio, argumenta que alcanza con una mayoría absoluta de 37 senadores, basándose en la interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional.

Mientras continúan las negociaciones, ambas cámaras del Congreso se preparan para una semana que podría resultar determinante para el futuro político de Manuel Adorni y para el avance de los pedidos de explicaciones sobre su patrimonio.

O.P.