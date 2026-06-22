Colombia eligió a Abelardo De la Espriella y abre una nueva etapa política

Las elecciones en Colombia dejaron un resultado ajustado y un cambio de rumbo político. Con el 99,99% de las mesas escrutadas, Abelardo De la Espriella fue elegido presidente al obtener el 49,66% de los votos frente al 48,70% alcanzado por Iván Cepeda, candidato respaldado por el oficialismo.

El abogado y empresario de 47 años sucederá a Gustavo Petro y asumirá formalmente el próximo 6 de agosto en la Casa de Nariño. La diferencia final rondó los 200 mil votos, en una de las elecciones más disputadas de los últimos años en el país.

Triunfo ajustado

Tras conocerse los resultados preliminares, De la Espriella habló desde Barranquilla y buscó transmitir un mensaje de conciliación.

Durante su discurso sostuvo que gobernará "sin persecuciones" y afirmó que no habrá "vencedores ni vencidos". También señaló que su administración estará abierta a todos los colombianos, independientemente de su posición política.

Al mismo tiempo, adelantó algunos de los ejes que pretende impulsar durante su gestión. Entre ellos mencionó el fortalecimiento de la seguridad, la lucha contra el crimen organizado, el respaldo a las instituciones y una política exterior enfocada en estrechar vínculos con países que, según expresó, respeten la democracia y las libertades individuales.

La oposición cuestiona parte del proceso

Aunque Iván Cepeda reconoció la derrota electoral, su espacio político anunció que impugnará unas 33.000 mesas durante el escrutinio oficial.

El propio presidente saliente, Gustavo Petro, pidió revisar distintas mesas y planteó dudas sobre aspectos técnicos vinculados al sistema utilizado durante el proceso electoral.

Desde el sector ganador rechazaron esos cuestionamientos. De la Espriella pidió evitar declaraciones que puedan aumentar la tensión política y aseguró que el resultado refleja la voluntad expresada en las urnas.

Mientras continúan las revisiones formales previstas por la legislación electoral colombiana, los números conocidos hasta el momento muestran una ventaja que resulta difícil de revertir.

Quién es Abelardo De la Espriella

Conocido en Colombia como "El Tigre", De la Espriella construyó su campaña sobre propuestas vinculadas a la seguridad, el combate al narcotráfico, el fortalecimiento de la fuerza pública y una reducción del tamaño del Estado.

Sin experiencia previa en cargos electivos, logró consolidar una candidatura que recibió el respaldo de distintos sectores de la derecha colombiana, incluidos espacios cercanos al expresidente Álvaro Uribe.

Su victoria también fue celebrada por referentes políticos internacionales. Entre ellos apareció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó públicamente su apoyo al resultado electoral.

Un cambio de rumbo en Colombia

Más allá de las discusiones que continúan en torno al escrutinio, el resultado marca el final del ciclo político encabezado por Gustavo Petro y el inicio de una nueva administración con una orientación diferente.

La llegada de De la Espriella a la presidencia abre una etapa que estará observada tanto dentro como fuera de Colombia, especialmente por el impacto que puedan tener sus políticas en materia de seguridad, economía y relaciones internacionales.

O.P.