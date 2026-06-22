Camarones: equipo de salud asiste a adultos mayores en sus hogares

El equipo del Hospital Rural de Camarones lleva adelante el programa Mejor en Casa, una iniciativa diseñada para garantizar el acceso a la salud de los adultos mayores de 65 años en las zonas urbana y rural de la localidad. La propuesta cuenta con la coordinación del médico Lucas Paredes Abba y el licenciado Diego Polli, quienes trabajan en conjunto con Trabajadoras Comunitarias de Salud en Terreno, personal de veterinaria, áreas municipales, bomberos y policía.

A través de visitas domiciliarias planificadas, el personal de salud realiza evaluaciones integrales que incluyen control de vacunación, seguimiento odontológico, análisis nutricional, test cognitivos y entrevistas sociales. Este abordaje busca evitar el traslado de pacientes con movilidad reducida o enfermedades crónicas, priorizando su autonomía y la permanencia en su entorno habitual mediante una atención personalizada.

Al respecto, Lucas Paredes Abba remarcó el esfuerzo colectivo y expresó que "el trabajo multidisciplinario y multisectorial que realizamos es fundamental, ya que trabajamos en la propuesta médicos, enfermeros, trabajadores comunitarios, personal del sector de Veterinaria, psicólogos, odontólogos, entre otros agentes de salud, además de la Municipalidad, organizaciones no gubernamentales, Policía, Bomberos e iglesias de la localidad".

El médico detalló que las actividades en terreno se desarrollan de mayo a diciembre. Sobre la dinámica de las jornadas, el coordinador explicó que "desde el Hospital se les comunica previamente a pacientes y familiares los procedimientos que vamos a concretar para evaluar de manera integral la salud de la persona, incluyendo signos vitales, medición antropométrica, vacunación, historia clínica y antecedentes médicos, entre otros". Asimismo, agregó que "en los casos que detectamos y lo requieren por su condición, realizamos derivaciones y seguimiento médico, incluyendo triage hacia el hospital".

Finalmente, el profesional destacó el impacto positivo de la tarea diaria que realiza el equipo en la comunidad y concluyó que "estamos teniendo muy buena recepción tanto de los adultos mayores como de sus familias, y se evidencian los resultados de las intervenciones y el impacto del trabajo en terreno en el mejoramiento de las condiciones de salud de las personas y de su calidad de vida".

EBW