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24 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Comenzaron en toda la provincia las instancias locales de los Juegos para Personas Mayores 

Distintas localidades de Chubut dieron inicio a esta etapa clasificatoria que permitirá definir quiénes participarán de las competencias zonales previstas para el mes de septiembre. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, acompaña el desarrollo de las instancias locales de los Juegos para Personas Mayores, una propuesta que promueve la participación, la integración comunitaria, la recreación y el envejecimiento activo en todo el territorio provincial.

 

En esta primera etapa, cada municipio organiza internamente las distintas disciplinas deportivas, recreativas y culturales, convocando a las personas mayores de su localidad a participar de una experiencia que pone en valor el encuentro, la inclusión y el ejercicio pleno de sus derechos.

 

Hacia las etapas zonales

 

Las instancias locales tienen como objetivo seleccionar a los representantes de cada localidad, quienes posteriormente competirán en las etapas zonales que comenzarán a desarrollarse durante el mes de septiembre en diferentes puntos de la provincia.

 

Trabajo articulado

 

Desde el Gobierno del Chubut destacaron que los Juegos para Personas Mayores constituyen una política pública orientada a fortalecer los espacios de participación y socialización, promoviendo hábitos saludables y una mejor calidad de vida para este sector de la población.

 

Asimismo, se remarcó el compromiso y el trabajo conjunto de municipios, comunas rurales y equipos provinciales, cuya articulación permite garantizar que personas mayores de toda la provincia puedan formar parte de esta iniciativa.

 

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