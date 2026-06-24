¿Se elimina el estacionamiento medido en Esquel?

Tras la difusión de versiones que señalaban la posible eliminación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en Esquel, desde Red43 se consultó al secretario de Gobierno, Diego Austin, y a Liza Arrúa, concejal de Juntos por el Cambio.

De acuerdo con lo informado, Austin señaló que se trataría de una alternativa que podría ser evaluada. "Es sólo una posibilidad", apuntó.

Por su parte, Arrúa expresó que al Concejo Deliberante no se ha acercado ningún proyecto al respecto.

De esta manera, aclararon que por el momento el funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Medido continúa sin cambios.

R.G