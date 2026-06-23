Confirman la culpabilidad de Kevin Ledesma por el homicidio en el Barrio Baden

Este martes 23 de junio de 2026, la Cámara en lo Penal de Esquel dictó una resolución en el caso del homicidio de José Marcelo Colemil. El tribunal confirmó la responsabilidad penal de Kevin Darian Ledesma, rechazando contundentemente el pedido de nulidad del juicio presentado por la defensa.

El defensor de Ledesma había cuestionado la validez de una pericia balística clave —conocida como "Evidencia Ñ"—, argumentando que carecía de rigor científico y había condicionado al jurado popular. Sin embargo, los camaristas desestimaron estos agravios al confirmar que el análisis fue realizado bajo estrictos principios físicos y balísticos. Además, el tribunal subrayó que la defensa contó con la oportunidad de refutar dicha prueba durante el debate mediante el contrainterrogatorio, un derecho que ejerció durante el proceso.

Sobre la imparcialidad del jurado, los magistrados descartaron que los antecedentes del imputado o las menciones al contexto del ataque hubieran contaminado la decisión popular, aclarando que fueron tratados de manera técnica en las etapas procesales correspondientes.

Ajuste en la condena

A pesar de ratificar la culpabilidad, la Cámara procedió a recalcular la pena, que pasó de 18 años a 16 años y 6 meses de prisión. Los magistrados detectaron dos errores en la valoración del juez de primera instancia:

- Antecedentes no válidos: Se consideró incorrectamente una probation previa en la que Ledesma resultó sobreseído, la cual no debe computarse como antecedente penal.

- Valoración del daño: El tribunal aclaró que el sufrimiento familiar es inherente al delito de homicidio y, para ser considerado un agravante adicional, requiere pruebas extraordinarias que no fueron presentadas.

A pesar de estos ajustes, la Cámara mantuvo agravantes significativos, como el hecho de que Ledesma disparó oculto en la oscuridad y que permaneció prófugo tras el crimen. Al tratarse de una condena superior a los diez años, el fallo será revisado ahora por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

El hecho ocurrió la madrugada del 18 de agosto de 2024 en el Barrio Baden 1, cuando un disparo efectuado desde el interior de una vivienda impactó en el cuello de Colemil, provocándole la muerte inmediata.