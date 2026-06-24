Mundial 2026: comienza la etapa de definiciones en la fase de grupos

Con el torneo en una etapa decisiva, la FIFA ha dispuesto que, para los encuentros finales de cada zona, los equipos que pelean por su boleto a la siguiente ronda salten al campo de juego al mismo tiempo. Esta decisión busca que ningún seleccionado cuente con la ventaja de conocer el resultado de su rival directo antes de finalizar su propio partido.

Este miércoles 24 de junio, la última fecha de la fase de grupos arranca con seis encuentros que prometen emociones fuertes:

Grupo B (16:00): Suiza, con grandes chances de avanzar, se mide ante Canadá, quien lidera la zona tras su goleada 6-0 a Qatar.







En simultáneo, Bosnia buscará un triunfo ante Qatar que le permita soñar con una clasificación histórica.



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En simultáneo, Bosnia buscará un triunfo ante Qatar que le permita soñar con una clasificación histórica. ​​​​​ Grupo C (19:00): Brasil y Marruecos llegan igualados en la cima con 4 puntos y definirán el liderazgo del grupo ante Escocia y Haití, respectivamente. La diferencia de gol será determinante para ambos.





Grupo A (22:00): México, ya clasificado como primero, enfrentará a República Checa, que necesita ganar para mantener vivas sus esperanzas.





Por otro lado, Corea del Sur buscará asegurar el segundo lugar del grupo ante Sudáfrica, que necesita un triunfo urgente para seguir en el torneo.





Al disputarse los partidos de forma simultánea, se elimina la posibilidad de que los equipos ajusten sus estrategias basándose en marcadores ajenos, garantizando así que la clasificación se defina por rendimiento puro sobre el césped.