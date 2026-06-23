Jessi Ride: una década impulsando la pasión por la bicicleta en Esquel

Hace una década, lo que comenzó como una iniciativa de verano para salir a pedalear entre amigas, se consolidó como una referencia en el ciclismo local. Jessica Herpsomer, alma mater del grupo conocido como Jessi Ride - Manijas Team, recuerda cómo su pasión logró trascender lo individual para convertirse en un espacio de contención para más de 35 personas.

Para Herpsomer, la bicicleta es su "cable a tierra" y su pasión desde los 14 años. Tras años de formación profesional y experiencia en docencia, instrucción de natación y el Club Andino, Jessica volcó su bagaje en este proyecto integral. "Hoy, poder transmitirle a toda esta gente mi pasión y mis ganas por la práctica del deporte, no solo de manera competitiva, sino también recreativa, es algo que me llena el alma", confiesa la instructora.

El equipo, cuya identidad visual fue desarrollada por Valen Porcel y Peralta, se destaca por ser mixto y abierto a todos los niveles de habilidad.

Uno de los pilares de Jessi Ride es desmitificar la necesidad de equipos de alta gama para iniciarse. Según Herpsomer, "con una bici la que tengas en tu casa la puedes poner en condiciones". La instructora enfatiza que, junto a elementos básicos como casco y guantes, lo fundamental es la actitud.

El esquema de trabajo es colaborativo: "Los que están más avanzados, si subimos a la Z por ejemplo, suben, llegan hasta la entrada de la Z y vuelven a buscar al último". Esta dinámica permite que personas que nunca habían pedaleado logren hoy recorrer senderos de montaña junto al grupo.

La comunidad trasciende los entrenamientos, con comidas compartidas y apoyo logístico en competencias, integrando a personas que también nadan o trotan.

"La invitación es a que se animen a tener la experiencia, a conocer millones de lugares que realmente llegas o caminando o en bici", concluye Jessica. Quienes deseen sumarse pueden contactarla a través de su Instagram @jessiride, su Facebook Jessica Herpsomer, o al teléfono 64 05 65.